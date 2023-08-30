На ПСЗ «Янтарь» состоялась церемония подъема флага ВМФ на ОИС «Евгений Горигледжан»

Торжественная церемония первого подъема Военно-Морского флага на океанографическом исследовательском судне «Евгений Горигледжан» состоялась на заводе «Янтарь».

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После объявления приказа главнокомандующего ВМФ о зачислении судна в состав Военно-Морского Флота командир судна пронес полотнище Военно-Морского флага перед строем личного состава корабля и флаг был поднят.

Начальник Главного управления Министерства обороны РФ вице-адмирал Владимир Гришечкин поблагодарил коллектив завода за проделанную работу и отметил особый вклад в создании судна АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «ЦМКБ «Алмаз»: «Конструкторы, инженеры, рабочие, члены экипажа на деле доказали свой профессионализм и высокую квалификацию. Судно несет имя выдающегося советского и российского инженера-конструктора, главного конструктора атомных подводных лодок Евгения Алексеевича Горигледжана. Уверен, что судно с именем такого заслуженного человека будет только преумножать славу и мощь России в Мировом океане».

Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова отметила: «Каждый заказ, выполненный на заводе «Янтарь», имеет большое значение для нашего региона. Это показатель устойчивости судостроительной отрасли и доверия заказчиков к одному из старейших калининградских предприятий. Благодарю коллектив Прибалтийского судостроительного завода за добросовестный труд и высокий уровень профессионализма». Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь» Илья Самарин подчеркнул: «Океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» сделано по специальному проекту, в создании которого принимали участие многие организации и предприятия. Совместными усилиями мы дали судну вторую жизнь с принципиально новым назначением. Теперь это один из символов единства корабелов «Янтаря» и нашего доблестного Военно-Морского флота. Благодарю весь коллектив завода «Янтарь» и всех наших партнеров за напряженный труд и ответственность. Экипажу — семь футов под килем и счастливого плавания, а судну — долгих лет службы!».

По традиции чин освящения ОИС «Евгений Горигледжан», а также благословения команды судна совершил настоятель Кафедрального Свято-Георгиевского морского собора Балтийского флота архимандрит Софроний.

Кроме того, в ходе мероприятия состоялось награждение лучших работников завода «Янтарь», внесших значительный трудовой вклад в переоборудование и проведение испытаний судна.

Справка: Океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» названо именем генерального конструктора атомных подводных лодок в ЦКБ МТ «Рубин» (входит в ОСК) Евгения Алексеевича Горигледжана. Проект оис разработан в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» (входит в ОСК). Судно предназначено для научно-исследовательских океанографических работ, экологического мониторинга Мирового океана, а также участия в поисково-спасательных работах.

© www.aoosk.ru

© www.aoosk.ru