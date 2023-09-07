Ход строительства моста в Новосибирске. Август 2023
Четвёртый мост через Обь в Новосибирске считается одним из наиболее значимых и масштабных инфраструктурных проектов в России. Подготовительные работы начались в 2018 году, в 2021 году мостостроители начали надвижку пролётных строений. Мост планируется построить до конца 2023 года. А в августе строители завершили один из важнейших этапов — монтаж вантовой системы.
Протяжённость вантового участка моста — 380 м. Он начинается у берега Оби и заканчивается за действующей автомобильной эстакадой. Вантовую систему начали возводить в мае — с попарной натяжки самых коротких вант одновременно на левой и правой стойках 114-метрового пилона. К 25 августа установили 35 пар — 70 вант. Общая длина вант — около 9 км. Самая длинная — 235 м, самая короткая — 63 м. Каждая ванта состоит из 25-59 стрендов — металлических тросов, которые натянуты параллельно. Ванты удерживают участок моста весом более 21 тысяч тонн. Мост способен выдержать землетрясение амплитудой до 7 баллов и проезд грузовиков массой до 100 тонн.
Одновременно строители завершили бетонирование плиты проезжей части на вантовом участке, продолжают укладку финишного слоя одежды на правобережной транспортной развязке, уложили нижний слой асфальта на мостовом переходе, ведут работы на левобережной транспортной развязке, тоннельных путепроводах. Но именно монтаж вантовой системы считают одним из ключевых этапов строительства. Когда завершается эта фаза, можно приступать к укладке асфальта на вантовом участке, устанавливать ограждения, красить пилон. А когда будет готово дорожное полотно, ванты дотягивают и регулируют до проектных значений.
1. Центральный — это четвёртый мост через Обь в черте Новосибирска. Располагаться будет между Октябрьским и Димитровским мостами.
2. Мост соединит Ипподромскую магистраль с улицей Станционной.
3. 114-метровая буква «Н».
4. Сложность и уникальность этого технологического процесса связаны с расположением вантовых пролётов. Мост через реку Обь имеет несколько изгибов, поэтому пролёты также расположены по кривой, а часть, которая идёт в сторону ул. Ипподромской, — ещё и на подъёме.
5. Конструкцию из стали и железобетона будет удерживать 70 вант.
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7. Подъём оболочки ванты.
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9. Работы по установке оболочки ванта на пилоне.
10. Верхняя площадка пилона — высота как на 38 этаже.
11. Приём оболочки ванта.
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15. Ванты, установленные на пилоне мостового перехода, выполнены из параллельных стрендов, количество которых от 25 до 59 в зависимости от длины ванты.
16. Каждый состоит из 7 прядей. Они обеспечат жёсткость конструкции моста — он сможет выдержать землетрясение амплитудой до 7 баллов, проезд грузовиков 100-тонников.
17. Визуально пилон напоминает букву «Н».
18. Общая длина 70 вант — около девяти километров.
19. Вантовый участок мостового перехода, протяжённостью 380 метров, начинается у берега Оби и заканчивается за действующей автомобильной эстакадой, проходя над ней.
20. Самая длинная ванта — 235 метров, самая короткая — 63 метра.
21. Самый высокий мост в Новосибирске.
22. Промальпинист на высоте 110 метров.
23. Подготовка к покрасочным работам.
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28. Вид с 140-метрового башенного крана.
29. Рассвет.
30. Развязка на площади Инженера Будагова.
31. Запланировано, что машины здесь будут ездить со скоростью 100 км/ч.
32. Проезд планируют сделать платным — за счёт этих средств строители ещё 20 лет будут выполнять обслуживание конструкции.
33. Памятник Императору Александру III.
34. Генподрядчик четвёртого моста через Обь в Новосибирске — группа «ВИС».
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