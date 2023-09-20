ГТЛК завершила поставку 40 автобусов в Курган по инвестпроекту с использованием средств ФНБ

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) завершила поставку партии из 40 автобусов в Курган в рамках инвестпроекта по масштабному обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Последние две машины были переданы в лизинг городскому перевозчику ООО «Транссервис» 20 сентября.

Новые автобусы среднего класса СИМАЗ производства одноименного ульяновского завода позволят повысить комфорт, безопасность и скорость передвижения для жителей Кургана.

Поставка техники проводилась в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

Инвестпроект по обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств ФНБ утвержден Правительством Российской Федерации в январе 2023 года. Проект предусматривает поставку российским транспортным компаниям 4130 автобусов в 2023-2024 гг. На его реализацию планируется направить 73,3 млрд рублей, из которых 44 млрд рублей приходится на средства ФНБ и 29,3 млрд рублей — на заемное финансирование.