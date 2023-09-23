На Омском НПЗ запущен новый комплекс первичной переработки нефти

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22 сентября «Газпром нефть» запустила на Омском нефтеперерабатывающем заводе комплекс первичной переработки нефти нового экологического поколения.

Комплекс заменит 6 предыдущих установок.

Комплекс будет перерабатывать:

— 8,4 млн тонн нефти,

— 1,2 млн тонн газового конденсата.

Инвестиции Газпром нефти в проект превысили 66 млрд руб.

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В строительстве участвовали ведущие российские изготовители и поставщики высокотехнологичного оборудования, цифровых систем, строительных материалов, в том числе из Омской области.

Экологические параметры нового производства будут контролировать роботы-датчики автоматизированной системы мониторинга воздуха, которые в онлайн-режиме передают данные в Росприроднадзор.

Хронология строительства

в феврале 2020 г. была завершена установка основного технологического оборудования комплекса: были смонтированы колонны для атмосферной и вакуумной переработки нефти общим весом 1200 т;

в октябре 2020 г. на ОНПЗ завершилась подготовка к пуску инфраструктурных объектов для обслуживания будущих комплексов первичной и глубокой переработки нефти, а также установки замедленного коксования;

в марте 2023 г. закончен монтаж ключевого оборудования будущего комплекса первичной переработки нефти;

в августе 2023 года началось тестирование оборудования строящегося комплекса.

Общий объём инвестиций Газпром нефти в модернизацию Омского НПЗ, которая продолжается с 2008 г., составит 500 млрд руб. к 2025 г.

Благодаря применению современных технологий предприятие повысило глубину переработки нефти почти до 100%, на 40% сократив воздействие производства на окружающую среду.К 2025 г. оно будет снижено ещё на 25%.

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