Белоярские атомщики перешли на Astra

© atomic-energy.ru

Пользователи Белоярской АЭС практически полностью перешли на отечественную импортозамещенную операционную систему.

За три года специалисты атомной станции и Консист-ОС перевели 2 тыс. служебных компьютеров на Astra Linux. На новой системе сотрудники могут выполнять большинство привычных задач: распланировать материальные потоки, организовать будущие модернизации и строительные работы, вести документооборот.

«Недавно разработчик Astra Linux предоставил новую версию операционной системы, в ней устранены большинство наших замечаний. Сейчас завершаем обновление, чтобы сотрудники могли с большим удобством пользоваться компьютером. Переход на Astra Linux — видимая верхушка айсберга, теперь перед нами стоит более крупная задача: полный переход на российское компьютерное оборудование», — отметил 21 сентября директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Операционная система Astra Linux внедряется на всех атомных станциях России и более 10 дочерних предприятий концерна «Росэнергоатом». На текущий момент на импортозамещенную операционную систему переведено более 37000 пользователей электроэнергетического дивизиона.

Развитие российской экономики во многом связано с разработкой и внедрением отечественных цифровых решений. Так, российская промышленность к 2030 году почти полностью должна перейти на отечественное программное обеспечение (ПО) — во многих видах индустриального софта доля таких решений должна быть 90% и более.