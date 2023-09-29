ГТЛК завершила поставку 50 автобусов в Уфу в рамках нацпроекта БКД
АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) опережающими темпами поставило ГУП «Башавтотранс» Республики Башкортостан 50 автобусов по плану национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на 2024 год.
Завершающая партия из 32 автобусов большого класса НЕФАЗ передана перевозчику 29 сентября. Вся техника работает на природном газе и подходит для использования маломобильными группами граждан.
Напомним, что в 2022 году ГТЛК передала в Уфу в лизинг по программе 35 автобусов. Всего с 2020 года ГТЛК поставила в 28 регионов более 1,7 тыс. ед. техники по нацпроекту БКД. Общий объем инвестиций в приобретение транспорта
Поставки осуществляются в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».
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