«Газпром нефть»: первые российские смазочные материалы для вантовых мостов
«Газпромнефть — смазочные материалы» начала производство высокотехнологичных смазок для мостовых конструкций с подвесной системой.
Новая продукция защитит вантовые механизмы от климатических воздействий и длительных эксплуатационных нагрузок. Рецептура полностью основана на российских базовых маслах и присадках.
Вибростойкая пластичная смазка создает специальное защитное покрытие на металлических элементах мостов — вантах, защищая от перепадов температуры, влаги и других факторов. Формулу разработали в Научно-исследовательском центре смазочных материалов «Газпром нефти» во Фрязине Московской области. Первую партию передали для тестирования на гранд-макетах вантовых мостов.
По итогам испытаний компания начнет серийный выпуск продукции для обслуживания вантовых конструкций. В России построено более 20 сооружений такого типа, среди них мосты Русский и Золотой во Владивостоке, Югорский в Сургуте, Живописный в Москве, Большой Обуховский и через Корабельный фарватер — в Санкт-Петербурге. Экспертиза специалистов «Газпромнефть-СМ» и техническая документация, разработанная в рамках проекта, будут учтены при формировании первого в России ГОСТа на ванты для машиностроения.
Справка:
«Газпромнефть — смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Продукция «Газпромнефть — смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках в Омске и Фрязине Московской области. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка.
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06.10.2311:53:52