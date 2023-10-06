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Производство

«Газпром нефть»: первые российские смазочные материалы для вантовых мостов

«Газпромнефть — смазочные материалы» начала производство высокотехнологичных смазок для мостовых конструкций с подвесной системой.

 © www.gazprom-neft.ru

Новая продукция защитит вантовые механизмы от климатических воздействий и длительных эксплуатационных нагрузок. Рецептура полностью основана на российских базовых маслах и присадках.

Вибростойкая пластичная смазка создает специальное защитное покрытие на металлических элементах мостов — вантах, защищая от перепадов температуры, влаги и других факторов. Формулу разработали в Научно-исследовательском центре смазочных материалов «Газпром нефти» во Фрязине Московской области. Первую партию передали для тестирования на гранд-макетах вантовых мостов.

 © www.gazprom-neft.ru

По итогам испытаний компания начнет серийный выпуск продукции для обслуживания вантовых конструкций. В России построено более 20 сооружений такого типа, среди них мосты Русский и Золотой во Владивостоке, Югорский в Сургуте, Живописный в Москве, Большой Обуховский и через Корабельный фарватер — в Санкт-Петербурге. Экспертиза специалистов «Газпромнефть-СМ» и техническая документация, разработанная в рамках проекта, будут учтены при формировании первого в России ГОСТа на ванты для машиностроения.

Справка:

«Газпромнефть — смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Продукция «Газпромнефть — смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках в Омске и Фрязине Московской области. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка.
Источник: https://www.gazprom-neft.ru/press-c...ye-materialy-dlya-vantovykh-mostov/

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