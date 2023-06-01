Строительство важных автодорожных мостов ведётся в Югре и Приангарье

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Транспортная инфраструктура всегда остаётся основой развития экономики. Социально-экономическая ситуация в Тюменской и Иркутской областях набирает обороты, дальнейшему процветанию регионов послужат и строящиеся автомобильные мосты в Нижнеудинске, Усть-Куте и Сургуте.

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На строительстве второго моста через Обь в Сургуте кипит работа. Более 700 специалистов и около 300 единиц спецтехники задействованы в строительстве. Сейчас основная задача — погрузить сваи опор будущего мостового перехода в дно реки и на её берегах. Всего их будет 16.

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© www.ugoria.tv

Следующим значимым этапом станет установка пролётных строений. Новый транспортный объект включает в себя довольно продолжительные подъездные пути, это не только автомобильная дорога по обе стороны от Оби, но также 4 небольших моста, три путепровода, один из которых пройдёт над железнодорожными путями. На двух путепроводах уже завершили установку свай и приступили к монтажу пролётов. По последним данным, строительство идет с опережением графика.

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В настоящее время ведётся сооружение земляного полотна основного хода автомобильной дороги, погружение и бетонирование свайных оснований опор, монтаж опор мостов и путепроводов. Общая физическая готовность объекта составляет 14%. В 2023 году специалисты намерены смонтировать конструкции, сваи и пролёты трех мостов и трёх путепроводов. Ожидается, что будут возведены 10 из 16 опор главного моста через Обь.

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Второй мост через Обь — стратегически важный объект, который позволит значительно разгрузить действующий мост. Сейчас интенсивность движения превышает проектную в три раза. Новый мост — это объект, важный не только для жителей региона, но и всей страны: он станет частью «Северного широтного коридора» (не путать с Северным широтным ходом), который свяжет между собой Пермь, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск и Томск, а также важного транспортного направления «Арктика — Азия».

Реализация проекта началось в прошлом году. Общая протяжённость сооружения более 45 км, а основного моста через Обь — 1,7 км. Основным подрядчиком выступает тюменская компания «Мостострой — 11». Помогают ему ещё 12 организаций по субподряду. Заявленный срок сдачи в эксплуатацию — февраль 2026 года, но предполагается, что работы завершатся с опережением графика — в конце 2025 года. Общая протяжённость мостового перехода через реку Обь —1758,22 м., пропускная способность 13 тысяч автомобилей в сутки.

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Мост через реку Уда строят в селе Казачья Бадарановка Нижнеудинского района Иркутской области. Он заменит паромную переправу и позволит открыть свободный проезд по дороге межмуниципального значения. Она связывает г. Нижнеудинск и рабочий посёлок Чунский. Стоимость строительства моста составляет 996,2 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов. Строительство проходит в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2019 — 2025 годы.

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Этот мост заменит паромную переправу, которая работала десятки лет. Во время наводнения 2019 года, её разрушила горная река Уда. Были полностью затоплены оба плавучих причала, разрушен правый припаромок, размыт берег, ширина реки здесь увеличилась на 38 метров. В районный центр — Нижнеудинск — жителям приходилось добираться в объезд протяжённостью 150 километров. Железобетонный мост позволит в дальнейшем не допустить такой ситуации и обеспечить надёжное транспортное сообщение.

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Строительные работы начали в 2022 году. На данный момент возведены две береговые и три промежуточные опоры из семи опор моста. Эти работы выполнены на 80%. Ведутся работы по устройству арматурных каркасов подферменных тумб опоры № 7. Общий объём бетона монолитных конструкций моста составляет 2,7 тыс. м3. Специалисты делают гидроизоляцию опор. В ближайшее время на обоих берегах приступят к устройству подходов. Общая протяжённость моста и съездов составит 1,6 километра, на нём будет две полосы движения, ширина проезжей части составит шесть метров. Мост позволит уменьшить время в пути, стоимость доставки грузов жителям сёл и деревень Нижнеудинского и Чунского районов, будет способствовать в том числе и развитию сельского хозяйства и промышленности.

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Напомню, что всего во время наводнения в 2019 году в Иркутской области пострадало 159,7 км дорог — 157,3 км из них уже восстановлено. Кроме того, было повреждено 40 мостов — 38 отремонтировали. Работы по строительству дорог в Приангарье идут ударными темпами, полностью завершить работы по восстановлению объектов планируют к 2024 году.

Тем временем в Усть-Куте уже завершается строительства моста через реку Кута, берега реки уже соединены единой конструкцией.

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Новый мост достойно пережил весенний ледоход, сейчас Кута довольно сильно поднялась, но мостостроители Дорожной службы Иркутской области не останавливают работу.

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Стоимость реконструкции составляет 418 млн рублей. Прежний мост разрушило ледоходом в 2013 году. Тогда обрушилась русловая опора и два пролётных строения, затем — ещё одна опора и пролётное строение. Длина перехода через реку составит 169 м, ещё 100 м займут подходы к нему. Проезжую часть сделают шире прежней, согласно современным нормам. Специалисты обустроят две полосы движения по 3,5 м каждая, а для пешеходов предусмотрят тротуары. Мост необходим для транспортной связи посёлка Закута и микрорайона Приленский с центральной частью города и будет способствовать ускоряешемуся развитию Усть-Кута. Осенью этого года мост через Куту будет введён в эксплуатацию.

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