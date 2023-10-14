Они возвращаются. Бузулукский механический завод возобновил работу

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Год назад Бузулукский механический завод имени Кирова практически остановился.

Когда в старых пустующих цехах начали появляться новые пластиковые окна, бузулучане забеспокоились. Неужели и этот промышленный объект постигнет печальная участь превращения в очередной торговый центр. На заводе смеются, что самые бдительные даже обращались в местную администрацию.

«Это будут не торговые ряды, это будет новое производство, здесь будет стоять абсолютно новое оборудование: проходная печь для запекания теплообменников, будут стоять сварочные посты, роботы-сварщики», — объяснил генеральный директор АО «Композит Групп» Сергей Еременко.

На отреставрированных 6000 квадратных метрах у новейших станков встанут еще около 200 новых специалистов. А сегодня в первом, запущенном год назад, цехе работают 104, среди них те, кто оставался верным заводским стенам несмотря ни на что.

«20 лет назад я начинал здесь мастером. Мы выпускали водяные радиаторы. Сейчас начинаем с хладоустановок, а там пойдет новая продукция. Возвратились много ребят. Вон Сергей на лазернике работает, вон Владимир идет, тоже много лет с ним проработали вместе», — рассказал начальник производства АО «Композит Групп» Александр Бажуткин.

Есть и вновь пришедшие заводчане. Их привлекла стабильная зарплата, комфортные условия в теплых, светлых, автоматизированных цехах, а еще интересная работа на современном инновационном оборудовании.

«Был опыт работы с ЧПУ, но хотелось именно на лазере, мечта была. Приехал сюда, увидел своими глазами, что завод живет», — объяснил технолог-инженер АО «Композит Групп» Сергей Буреев. Предприятие нашло свою нишу, работают в режиме импортозамещения, портфель заказов приятно тяжел.

«Наш цех производит охладители и конденсаторы для промышленного охлаждения, промышленных помещений, различных зданий, складов, молокозаводов, жилых комплексов. Мы уже поставили в России не один десяток установок и в ближайшие страны, нашим соседям — Белоруссии, Казахстану», — пояснил генеральный директор АО «Композит Групп» Сергей Еременко.

Раньше основными поставщиками теплообменников для систем промышленного холода были ведущие европейские страны, Южная Корея и КНР. Теперь уникальную продукцию делают в Бузулуке. Следующее направление — производство радиаторов охлаждения для ведущих российских автомобильных заводов — КамАЗа, ЛИАЗа, УРАЛАЗа и других. Новый цех как раз готовят под них.