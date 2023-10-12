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Транспорт и логистика

Дюртюли — Ачит: строительство новых участков трассы М12

M12M12 © avatars.dzeninfra.ru

Дорога на Восток расширяется. Круглосуточно идет строительство на участке скоростной трассы М12 Дюртюли — Ачит. Недавно запустили отрезок от Москвы до Арзамаса, и теперь этот путь на автомобиле можно преодолеть за 3,5 часа. Как новая магистраль повлияет на развитие региональных связей и какой толчок даст бизнесу и туризму? Об этом специальный репортаж:

https://smotrim...u/video/2693899

Источник: https://smotrim.ru/video/2693899

дорожное строительство, трассa М12
  • Нет аватара termometrix
    13.10.2311:36:37

    Спасибо!Очень интересно!

    #1269936
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    13.10.2312:57:35

    Все это строительство впечатляет.

    Страна должна иметь такую автомагистраль — от Питера до Владивостока через всю Россию.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~12:58 13.10.23
    #1269948
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