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Дорога на Восток расширяется. Круглосуточно идет строительство на участке скоростной трассы М12 Дюртюли — Ачит. Недавно запустили отрезок от Москвы до Арзамаса, и теперь этот путь на автомобиле можно преодолеть за 3,5 часа. Как новая магистраль повлияет на развитие региональных связей и какой толчок даст бизнесу и туризму? Об этом специальный репортаж:

https://smotrim...u/video/2693899