Дюртюли — Ачит: строительство новых участков трассы М12
Дорога на Восток расширяется. Круглосуточно идет строительство на участке скоростной трассы М12 Дюртюли — Ачит. Недавно запустили отрезок от Москвы до Арзамаса, и теперь этот путь на автомобиле можно преодолеть за 3,5 часа. Как новая магистраль повлияет на развитие региональных связей и какой толчок даст бизнесу и туризму? Об этом специальный репортаж:
Источник: https://smotrim.ru/video/2693899
- Красно-синий путепровод для Всеволожска
- «Западные ворота» Оренбурга расширили с двух до четырех полос движения
- Обзор строительства участка СВХ от пл. Лихоборы до Алтуфьевского шоссе на севере Москвы.
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
13.10.2311:36:37
13.10.2312:57:35