ГТЛК завершила поставку автобусов в Оренбург в рамках нацпроекта БКД

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила все 24 автобуса в Оренбург в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Последний автобус большого класса ЛиАЗ-529267 из линейки CITYMAX был передан в лизинг городскому перевозчику Оренбурга 12 октября. Вся техника работает на газомоторном топливе, подходит для использования маломобильными группами граждан.

Поставки осуществлены в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

Еще 38 машин по программе ГТЛК поставит в Оренбург не позднее 2024 года. Кроме того, ГТЛК поставит 63 автобуса НЕФАЗ 5299-40-57 в регион до конца 2023 года в рамках инвестиционного проекта с использованием средств Фонда национального благосостояния.