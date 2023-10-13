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Производство

«Москвич» запустил линию сварки кузовов

МосквичМосквич © cdn-st1.smotrim.ru

Москвич" приступил к сварке кузовов — для запуска в начале 2024 года производства моделей «Москвич 3» и «Москвич 3е» по полному циклу, сообщил автозавод.

«Москвич» готовится к мелкоузловой сборке со второго квартала 2024 года. Завод «Москвич» для запуска сварки установил новую роботизированную линию.

В начале 2024 года вместе с крупноузловой сборкой начнется производство моделей «Москвич 3» и «Москвич 3е» по полному циклу со сваркой и окраской.
Источник: https://www.vesti.ru/auto/article/3599363

автопром, автомобиль "Москвич"
  • Jorjio774 Jorjio774
    13.10.2314:15:05

    Надеюсь, что мы пройдём все эти этапы. В первую очередь, на мой взгляд, было важно сохранить рабочие места.

    #1269959
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      13.10.2314:38:00

      В конечном итоге мы должны выйти на свои собственные разработки и технологии.

      #1269967
  • Нет аватара termometrix
    13.10.2314:16:15

    А сколько криков было, что производство на «Москвич» это отверточная сборка.Завод идет в правильном направлении, и цели очень перспективны.

    Желаю удачи!

    В первую очередь, на мой взгляд, было важно сохранить рабочие места.

    Совершенно верно.

    Отредактировано: termometrix~14:17 13.10.23
    #1269960
    • Великоросс Великоросс
      13.10.2315:02:39

      Надеюсь и с, мягко говоря, далеко не «народной» ценой вопросы решаться. В противном случае выживать заводу придется за счет поставки продукции в гос. организации и предприятия, если конечно конкуренты в лице Автоваза и УАЗа и эту нишу не отберут.

      Отредактировано: Великоросс~15:29 13.10.23
      #1269973
      • Нет аватара Argonaft
        13.10.2315:57:48

        Ну тут не только Москвич.

        Гранта практически на 99 процентов отечественная и то почти мульон стоит

        #1269974
        • Великоросс Великоросс
          13.10.2318:14:38

          Гранта практически на 99 процентов отечественная и то почти мульон стоит

          Ну, как бы разница с «китайцем» почти в три раза.)

          #1269983
  • Nelton Nelton
    13.10.2314:30:56

    Ну что за текст —

    Москвич" приступил к сварке кузовов для запуска в начале 2024 года

    когда идет 2023?

    Идем на сайт завода, там все нормально описано:

    Московский автомобильный завод «Москвич» прошел очередной этап в рамках процесса подготовки к запуску мелкоузловой сборки в 2024 году — на новом оборудовании сварен первый тестовый кузов. Внутренние тесты подтвердили его качество. До конца этого года на заводе будет произведена серия тестовых кузовов собственной сварки. Следующий этап — тесты в цехе окраски.

    Для запуска цеха сварки на заводе «Москвич» была смонтирована новая современная роботизированная система сварочного оборудования. Уже в начале 2024 года параллельно с крупноузловой сборкой начнется производство моделей Москвич 3 и Москвич 3е по полному циклу, где сварка и окраска кузовов будут полностью производиться на заводе «Москвич». По плану со второго квартала 2024 года данные модели будут производиться исключительно методом мелкоузловой сборки (CKD).

    https://moskvic...-svarku-kuzovov

    #1269963
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    13.10.2316:23:55

    Текст не ахти какой, но ошибки нет — производство начнется в 2024 году, а сейчас готова линия сварки и как Вы написали — работает в тестовом режиме.

    Спасибо за текст авторства самого завода.

    #1269977
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