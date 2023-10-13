«Москвич» запустил линию сварки кузовов

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Москвич" приступил к сварке кузовов — для запуска в начале 2024 года производства моделей «Москвич 3» и «Москвич 3е» по полному циклу, сообщил автозавод.

«Москвич» готовится к мелкоузловой сборке со второго квартала 2024 года. Завод «Москвич» для запуска сварки установил новую роботизированную линию.

В начале 2024 года вместе с крупноузловой сборкой начнется производство моделей «Москвич 3» и «Москвич 3е» по полному циклу со сваркой и окраской.