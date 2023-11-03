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Кизлярский электромеханический завод флагман промышленности Дагестана. Концерн включён в перечень стратегических предприятий страны. Предприятие разрабатывает, производит и реализует наземные средства эксплуатационного и диагностического контроля самолетов и вертолетов, бортовое оборудование для авиационной техники, оборудование для обслуживания аэродромов и летательных аппаратов, летательные аппараты гражданского назначения, балочные держатели, авиационные катапультные и пусковые устройства для ЛА, детали и сборочные узлы для авиационных двигателей. На предприятии есть собственный учебный центр, где принимают всех желающих. После обучения, большая часть учеников трудоустраивается на КЭМЗ.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/zJJzRemxsBc





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