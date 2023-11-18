В Курганской области школы и больницы получили новый спецтранспорт

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16 ноября в автопарки школ и медучреждений региона поступила очередная партия новых школьных автобусов и медицинских автомобилей.

Медучреждения области получили 10 машин скорой медицинской помощи марки «Газель». Каждый автомобиль укомплектован современным реанимационным оборудованием и полностью готов к эксплуатации. Машины передали в Курганскую больницу скорой медицинской помощи, Катайскую и Далматовскую центральные районные больницы, Межрайонную больницу № 3 в Кетово и в филиал Межрайонной больницы № 5 в с. Шатрово.

В образовательные организации Курганской области сегодня отправились 39 новых школьных автобусов. Комфортабельные машины марок ПАЗ, ГАЗель и УАЗ. оснащенные тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, а также ремнями безопасности, будут возить школьников Кургана, Шадринска и еще 20 муниципалитетов региона.

В начале 2023 года в регион уже поступило 7 мобильных ФАПов и 9 машин скорой помощи марки «Газель». С 2019 года — более 350 специализированных автомобилей.

С С 2019 года школы регионаполучили порядка 240 новых комфортных и соответствующих современным требованиям автобусов.

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