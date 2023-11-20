«Балтспецпроект» спустил на воду несамоходное композитное сталебетонное судно проекта 04080

На производственной площадке ООО «Балтспецпроект» (Санкт-Петербург) построено и спущено на воду второе однокорпусное однопалубное несамоходное композитное сталебетонное стоечное судно проекта 04080 «НеоБетон-2″.

© rus-shipping.ru

"НеоБетон» будет использоваться для безопасного круглогодичного хранения нефтепродуктов. Судно может хранить до четырех видов топлива сегрегированно. Суда проекта 04080 имеют малую осадку в 4,2 м при объеме хранения около 14,4 тыс. куб. м.

Эксплуатационные нужды стоечных судов данного проекта обеспечиваются при помощи берегового блока, суда проектируются под конкретное место стоянки.

© portnews.ru

Суда предусмотрены для эксплуатации в условиях умеренных широт и малых (до 3-х баллов) волнений. По требованию заказчика, конструкция судна может быть адаптирована для эксплуатации в условиях конкретного региона, в том числе в арктических неглубоких портах, портопунктах, бухтах, мелководных акваториях арктических рек и на Северном морском пути (СМП). Проект легко трансформируется в массивы-гиганты для гидротехнического строительства.

Выбор бетона как основного материала при строительстве судна обусловлен несколькими факторами. Во-первых, прочность железобетонных конструкций при эксплуатации в воде возрастает со времени. При правильной эксплуатации срок службы железобетонного корпуса значительно выше, чем стального. Во-вторых, для бетонного судна отсутствует необходимость дорогостоящей процедуры докования. Кроме того, исключены перерывы в эксплуатации судна, характерные для судов, выполненных из стали и требующих освидетельствования классификационных обществ с постановкой в док.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.