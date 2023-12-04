Российские школьники завоевали три золотых медали на Китайской олимпиаде по математике

© minio.nplus1.ru

Сборная России приняла участие в Китайской национальной олимпиаде в Ухани. Школьники участвовали в ней впервые с 2019 года. Всего команда заработала три золотые и три серебряные медали. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил руководитель сборной Кирилл Сухов.

Китайская национальная олимпиада считается «тренировочной» перед Международной математической олимпиадой. В ней участвуют школьники из Китая, России, Сингапура, Макао и Гонконга.

Золотых медалей удостоились Ратибор Коптилин (Новосибирск), Илья Смирнов (Ярославль) и Илья Згонник (Санкт-Петербург). Петербуржцы Федор Никитин, Михаил Югов и Егор Сапрунов получили серебряные медали.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.