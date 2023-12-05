Новый электропоезд ЭП2ДМ начал курсировать в Тюменской области

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На Свердловскую железную дорогу по программе обновления подвижного состава для пригородных перевозок поступил второй состав электропоезда новой модификации ЭП2ДМ в шестивагонном исполнении. С 3 декабря он начал курсировать на маршруте Вагай — Утяшево в Тюменской области.

Современный электропоезд заменил поезда предыдущих серий на ежедневных рейсах № 7351 Вагай — Утяшево (отправление в 04:40 по местному времени), № 6173 Вагай — Утяшево (отправление в 16:00), № 6172 Утяшево — Вагай (отправление в 08:39) и № 6174 Утяшево — Вагай (отправление в 19:49).

ЭП2ДМ построен полностью из российских комплектующих и соответствует самым высоким требованиям комфорта и безопасности. Кузов изготовлен с применением вибро- и звукоизоляционных материалов, установлены герметичные тонированные стеклопакеты.

Вагоны оборудованы системой кондиционирования с обеззараживанием воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами. В салонах установлено светодиодное освещение, информационные табло. Для удобства пассажиров форма кресел стала более эргономичной, а при встречной рассадке обеспечено дополнительное пространство между рядами (+6 см). В каждое кресло встроены USB-розетки с функцией быстрой зарядки гаджетов. В вагонах есть места для хранения ручной клади и верхней одежды, зона для размещения крупногабаритного багажа и велосипедов.

В электропоезде создана безбарьерная среда для людей с инвалидностью. В головных вагонах установлены откидные аппарели и специальные подъемники, а также крепления для инвалидных колясок. Туалетные комнаты оборудованы с учетом потребностей маломобильных пассажиров. Информационные таблички дублированы шрифтом Брайля.

В октябре на СвЖД поступил первый электропоезд серии ЭП2ДМ. Он курсирует на пригородном маршруте Тюмень — Ишим. До конца 2023 года ожидаются еще 4 аналогичных состава, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

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