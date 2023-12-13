Петербургскому управлению Росгвардии передан 131 новый служебный автомобиль

© gorod-plus.tv

В Петербурге сотрудникам подразделений Росгвардии передали 131 новый автомобиль. Торжественная церемония состоялась на Дворцовой площади, сообщили сегодня, 12 декабря, в пресс-службе Смольного. Технику приобрели на средства городского бюджета.

В городской администрации добавили, что также в ходе передачи автотехники состоялась церемония вручения погон по случаю присвоения очередных воинских званий офицерам ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

© gorod-plus.tv

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