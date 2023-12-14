Во Владимирской области запущено роботизированное производство водонагревательного оборудования

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«Ижевский завод тепловой техники» (ИЗТТ) завершил проект по роботизации штамповочного участка филиала в городе Киржаче Владимирской области и перезапустил производство тепловых приборов и водонагревательного оборудования.

Общие инвестиции в проект модернизации ИЗТТ в Ижевске и Киржаче превысили 135 млн рублей.

В рамках модернизации киржачского филиала ИЗТТ часть ручного и механизированного труда заменена на полуавтоматический и роботизированный, увеличена производственная мощность предприятия. Для этого приобретено 14 промышленных роботов-манипуляторов, станок лазерной резки металла, оборудование для автоматической сварки.

Помимо филиала в Киржаче в рамках профинансированного ФРП проекта ИЗТТ также модернизирует основное производство в Ижевске, автоматизируя участки металлообработки и покраски. Работы на площадке в Удмуртской республике планируют завершить уже в конце текущего года.

Обновление промышленного оборудования на киржачской площадке позволит компании после выхода на проектную мощность нарастить выпуск продукции на 32% - до 1 млн 847 тыс. приборов в год, а также снизить дефектность готовой продукции до 0,5%.

Уровень локализации продукции в зависимости от продуктовой категории составляет от 70% до 85%, при производстве используются преимущественно сырье и комплектующие российского производства.

«Сегодня мы начали промышленную эксплуатацию нового оборудования, пуско-наладкой и поэтапным внедрением которого специалисты занимались почти 9 месяцев. Полная автоматизация участка штамповки позволит исключить из производственной цепочки низкоквалифицированный труд, минимизировать влияние человеческого фактора и, как следствие, — количество брака, а также дает возможность быстрой переналадки оборудования для выпуска новых видов продукции. В условиях санкционного давления меры государственной поддержки, которые промышленность может использовать для развития, играют решающую роль. Мы ценим то, что Фонд развития промышленности увидел перспективность и важность нашего проекта, профинансировав его реализацию», — отметил директор по развитию производства ООО «Ижевский завод тепловой техники» Александр Абдулвалеев.

«Проект роботизации киржачской площадки „Ижевского завода тепловой техники“ по праву можно назвать самым крупным в отрасли за последнее время. Это первое российское предприятие, которое решилось на столь масштабное перевооружение в такое нестабильное время. Мы работаем на улучшение технологической инфраструктуры отечественных предприятий и гордимся, что стали свидетелями такого серьезного шага для всей машиностроительной отрасли», — отметила исполнительный директор Национальной Ассоциации Участников Рынка Робототехники (НАУРР) Ольга Мудрова.

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