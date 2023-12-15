В Курской области открыт первый в России завод по производству желатина

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В Октябрьском районе Курской области АПХ «Мираторг» запустил первый в России завод по производству желатина. Планируется, что продукция предприятия покроет около 50% потребности российского рынка. До этого весь желатин в нашу страну импортировался из-за рубежа.

Строительство предприятия стартовало в 2021 году. Инвестиции «Мираторга» в проект составили более 6,2 миллиарда рублей.

Запуск предприятия позволил создать 100 новых рабочих мест для жителей региона и обеспечить порядка 420 миллионов рублей в год дополнительных налоговых отчислений в региональный бюджет после выхода производства на полную мощность. Планируется, что для этого потребуется около полугода. Глубокая переработка позволит производить около 6 тысяч тонн желатина в год, а также пищевой жир и кормовой протеин.

— Завод будет первым индустриальным производством желатина в стране из полностью отечественного сырья, он соответствует стратегии импортозамещения, поддерживаемой правительством РФ. Благодаря запуску появляется возможность не только удовлетворить потребность российского рынка, продовольственную безопасность страны, но и поставлять на экспорт востребованный продукт с высокой добавленной стоимостью, — прокомментировал президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник.

© dddkursk.ru

Президент компании «Мираторг» Виктор Линник отметил, что компания не намерена останавливаться на достигнутом и уже разрабатываются новые проекты, которые могут быть воплощены на территории региона. В частности, дальнейшая переработка желатина и производство коллаген-пептида.

— Благодаря поддержке правительства в Курской области созданы условия для того, чтобы реализовать новые проекты, — заявил руководитель холдинга. — Здесь воплощены лучшие компетенции, собрана одна из лучших команд агропромышленного холдинга «Мираторг». В компании сейчас работают 43 тысячи человек, из них более 7,5 тысячи — на территории Курской области, имея достойную заработную плату, соответствующую современным требованиям и условиям труда. И это хороший фундамент для будущих проектов.

В следующем году «Мираторг» планирует развивать в регионе новые перспективные проекты в семеноводстве и производстве кормов для домашних животных.

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