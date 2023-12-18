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«Сибирский мицелий» открылось в Подмосковье в рамках программы импортозамещения

 © riamo.ru

В Орехово-Зуевском городском округе открылось представительство ООО «Сибирский мицелий» на базе действующего грибного комплекса ООО «Лесторфмаш», сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

На предприятии «Лесторфмаш» из Подмосковья оборудованы холодильные камеры для хранения мицелия, общая площадь которых составляет более 130 кв. метров. Производственная компания специализируется на промышленном выращивании грибов и производстве грибных блоков.

У компании полный цикл: производства сырья для субстрата; изготовления субстрата; изготовления грибных блоков; камер инкубации; опытных лабораторий по выращиванию грибов.

В ноябре 2021 года продукция ООО «Лесторфмаш» получила золотую медаль на конкурсе «Гарантия качества — 2021».

Теперь на базе грибного комплекса работает лаборатория «Сибирский мицелий» по производству мицелия высшей пробы с применением современных технологий стерильного культивирования. Предприятие из Новосибирска производит мицелий сортов грибов: вешенок, шампиньонов, еринги, эноки и шиитаке.

Грибы поставляют в региональные и местные торговые сети. На прилавках жители могут найти их под торговой маркой «Лес-Сад».

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Источник: https://riamo.ru/article/698547/v-p...tselij-v-ramkah-importozamescheniya

Московская область
  • Нет аватара Serguei
    19.12.2309:17:05

    Почему у нас трудно идёт развитие в этих сегментах с/х? Потому что сети — картель. Если раньше в СССР были общегосударственные сети, и туда вливались товары и услуги в соответствии с планом на «поставку продуктов и услуг населению», то сейчас руководство сетей не считает нужным это рассматривать. Да и масса «эффективных менеджеров» по закупкам сидит и смотрит в свой карман — не пробьёшься (="Не нравится, пошёл вон!") Не потому что я «плохо» отношусь к сетям, а потому что логика любого частного бизнеса такова. Посмотрите, кому принадлежат сети? Нашим олигархам, которые частично вывели деньги из нашей экономики, отняв их у граждан РФ, а затем «удачно инвестировали» в… Вы видели в СССР, где все эти Норникели просто вели свою хозяйственную деятельность, несли определённую социальную нагрузку и платили налоги в бюджет страны, сети от Норникелей? Я — нет. А почему сейчас видим? Потому что часть денег, которые принадлежат государству, изымаются в пользу паразитов, сидящих на товарных потоках, где они — пятое колесо в телеге. Ну, а наши картели ещё социально опасны тем, что сидят, как и «положено» в офшорах, т. е. являются иностранными вместе с их владельцами. Последние данные по «релокации» российских компаний в российские офшоры за этот год каковы? 186, кажется, крупных компаний «ушли» (=их ушли, а не они сами) из офшоров враждебных стран в российские офшоры, но офшоры. Вам смешно, что всего 186 из десятков тысяч? Мне нет. Всё это означает гигантские деньги, которые должны работать здесь на меня, на наших детей, наших внуков. Вы когда-нибудь задавали вопрос, а зачем России и людям такой бизнес? Правильно начали неспешно приватизировать все эти паразитические ОАО, ПАО и др., и это правильно.

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