«Сибирский мицелий» открылось в Подмосковье в рамках программы импортозамещения

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В Орехово-Зуевском городском округе открылось представительство ООО «Сибирский мицелий» на базе действующего грибного комплекса ООО «Лесторфмаш», сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

На предприятии «Лесторфмаш» из Подмосковья оборудованы холодильные камеры для хранения мицелия, общая площадь которых составляет более 130 кв. метров. Производственная компания специализируется на промышленном выращивании грибов и производстве грибных блоков.

У компании полный цикл: производства сырья для субстрата; изготовления субстрата; изготовления грибных блоков; камер инкубации; опытных лабораторий по выращиванию грибов.

В ноябре 2021 года продукция ООО «Лесторфмаш» получила золотую медаль на конкурсе «Гарантия качества — 2021».

Теперь на базе грибного комплекса работает лаборатория «Сибирский мицелий» по производству мицелия высшей пробы с применением современных технологий стерильного культивирования. Предприятие из Новосибирска производит мицелий сортов грибов: вешенок, шампиньонов, еринги, эноки и шиитаке.

Грибы поставляют в региональные и местные торговые сети. На прилавках жители могут найти их под торговой маркой «Лес-Сад».

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