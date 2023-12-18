Черкизовский мясоперерабатывающий завод в Москве открыл новые корпуса

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На востоке Москвы состоялось открытие двух новых производственных корпусов Черкизовского мясоперерабатывающего завода.

Расширение производства в рамках стратегического инвестиционного плана обусловило нужду предприятия в новых мощностях. Первое здание включает в себя современные производственные и сварочные цеха, складские помещения, бытовые блоки и административные офисы, также обеспечено место для отдыха работников. Второй корпус полностью предназначен для цеха сборки и увеличивает производственный потенциал завода

Во время строительства был сделан особый акцент на создании благоприятных условий для труда персонала и экономии энергии.

Благодаря сокращению расходов на логистику и ремонт, высвободившиеся средства будут направлены на дальнейшее улучшение производственных процессов и увеличение ассортимента продукции, производимой на предприятии.

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