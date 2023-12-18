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Информационные технологии

Широкополосную антенну для ЧМ-радио и посадки самолетов импортозаместили в ЮУрГУ

 © наука.рф

Ученые Южно-Уральского государственного университета запатентовали широкополосную вибраторную антенну с большим диапазоном рабочих частот. Это позволяет подключить к одному излучателю сразу несколько радиостанций. Раньше широкополосные антенны для радиовещания закупались в основном у иностранных, в том числе немецких и итальянских производителей.

Новую модель устройства челябинские ученые разрабатывали в сотрудничестве с Областным радиотелевизионным передающим центром. Перед разработчиками стояла техническая задача сократить количество антенн на местной телебашне, чтобы разгрузить ее конструкцию.

Изобретение представляет собой вибраторный излучающий элемент из четырех тонких трубок. Устройство содержит два параллельных вибратора, каждый из которых работает на относительно высокой частоте. За счет сильной электромагнитной связи между ними диапазон рабочих частот всей антенны расширяется вниз, охватывая диапазон 96-108 МГц. Это позволило заменить одной антенной решеткой большое количество узкополосных антенн, каждая из которых ранее использовалась отдельной радиостанцией.

Широкополосная вибраторная антенна изготовлена из алюминия и отличается малыми массогабаритными характеристиками, ее легковесность (2,5 кг) позволила после снятия множества старых узкополосных антенн с их кабелями разгрузить городскую телебашню на несколько тонн.

«Для того, чтобы нам можно было обеспечить широкую зону охвата и большую дальность сигнала, нужно было сконцентрировать поле его излучения преимущественно в сторону горизонта, туда, где находятся дальние потребители сигнала, — рассказывает кандидат технических наук, доцент кафедры Радиоэлектроника и системы связи ЮУрГУ Алексей Ершов. — Ближние же к телебашне потребители однозначно получают хорошее поле ввиду маленького расстояния. Поэтому мы сконструировали антенную решетку, состоящую из шестнадцати широкополосных вибраторных антенн (их количество усиливает сигнал), которые размещены по четырем сторонам телебашни и работают одновременно, как семейство».

 © наука.рф

Антенная решетка позволяет сформировать в пространстве круговую диаграмму направленности сигнала в горизонтальной плоскости. Поэтому в любом направлении от города на расстоянии до 100 км (с учетом рельефа местности) можно качественно принимать сигнал от телебашни, оснащенной новыми антеннами. Предыдущие излучатели не могли обеспечить необходимый для всех дальних направлений уровень напряжённости электрического поля, из-за чего наблюдались полные «провалы» сигнала в отдельных зонах обслуживания.

Разработку ученых ЮУрГУ поставили на башне Челябинского областного радиотелевизионного передающего центра, а также на других телебашнях страны — в Магнитогорске и в Кемеровской области.

Антенну челябинских радиоэлектронщиков можно применяться также для системы посадки самолетов на аэродромах с высоким уровнем снежного покрова и сложным рельефом местности в зоне захода на посадку. Такая система может обеспечить безопасную посадку пассажирского самолета вплоть до его соприкосновения с поверхностью взлетно-посадочной полосы и полной остановки при полном отсутствии видимости.

Недавно ученые ЮУрГУ получили патент на модернизированную конструкцию своей широкополосной вибраторной антенны (третье поколение). Внешне антенна не будет отличаться от своей предшественницы первого поколения, но несколько изменит свою «начинку», из-за чего упростится и ускорится технология сборки устройства на производстве. Использование патента на модифицированную радиоантенну позволит изготавливать обновленную модель излучателя при меньших ресурсных затратах.

Екатерина Больных

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Источник: https://наука.рф/news/shirokopolosn...moletov-importozamestili-v-yuurgu-/

радиотехника, информационные технологии, импортозамещение
  • Badassgoliath Badassgoliath
    18.12.2321:08:52

    Широкополосную антенну для ФМ-радио

    Раз уж применяются русские буквы, то и термины надо применять такие же. Не ФМ, а ЧМ (частотная модуляция). Каким бы странным это ни казалось кому-то, но в нашей стране и до распространения диапазона 96-108 МГЦ велось стерео радиовещание при помощи частотной модуляции. Диапазон только был другим.

    Собственно, FM — это сокращение от английского frequency modulation, то есть, частотная модуляция.

    #1274155
    • Нет аватара termometrix
      18.12.2321:25:36

      Спасибо!Исправил!

      #1274156
      • Нет аватара Tcheluskin
        19.12.2307:29:41

        Стойте, стойте, куда вы исправили )

        В данном случае «FM-радио» или «FM-диапазон» — не обозначение технологии «frequency modulation», а обиходное название диапазона частот 87,5—108 МГц.

        В российском обиходе прижилось FM- или ФМ-диапазон, но только не «ЧМ-диапазон». Слышали когда-нибудь «Та-та-та, Европа-Плюс, 106.2 ЧМ», или «радио Вести-ЧМ»? )) То-то что нет)

        Исправьте обратно )

        Не надо доводить до абсурда борьбу за частоту языка.

        Если бы речь велась конкретно о технологии частотной модуляции (без разницы, в каком диапазоне частот) — да, абсолютно стоило бы писать «ЧМ-вещание» и т. п.

        Отредактировано: Tcheluskin~07:43 19.12.23
        #1274171
        • Badassgoliath Badassgoliath
          19.12.2308:25:15

          Если бы речь велась конкретно о технологии частотной модуляции

          Именно об этом и ведётся речь.

          Об антенне.

          Впрочем, нормально будет написать FM радио, потому что латинское сокращение имеет расшифровку. Но сокращение ФМ (кириллицей) расшифровки не имеет. А потому либо ЧМ (если речь об антенне), либо FM (если речь о конкретном диапазоне частот).

          Отредактировано: Badassgoliath~08:27 19.12.23
          #1274172
        • Badassgoliath Badassgoliath
          19.12.2308:37:30

          Не надо доводить до абсурда борьбу за частоту языка.

          «Чистоту» наверное? Впрочем, списываю это на автоподстановку, если комментарий написан с телефона.

          А что касается абсурда, то им, на мой взгляд, является использование иностранных терминов при наличии давно имеющихся своих.

          В данном случае речь идёт о технологии, так как указано, что разработка может использоваться не только для радиовещания.

          #1274173
          • Нет аватара Tcheluskin
            19.12.2309:02:45

            В данном случае речь идёт о технологии

            О технологии создания широкополосной антенны.

            А под ФМ именно имеется в виду «ФМ-диапазон частот», для которого создана данная конкретная антенна:

            …диапазон рабочих частот всей антенны расширяется вниз, охватывая диапазон 96-108 МГц.

            Так же как в названии десятка радиостанций и т. д.

            Если уж так хотите использовать русскоязычный термин, допустимо заменить на «УКВ-радио». Хотя опять же, в советской терминологии УКВ это 65,9—74 МГц, а 87,5—108 МГц называют «УКВ-2» или «верхний УКВ», а чтобы не путаться, собственно называют «ФМ».

            Отредактировано: Tcheluskin~09:11 19.12.23
            #1274178
        • Badassgoliath Badassgoliath
          19.12.2308:56:23

          Слышали когда-нибудь «Та-та-та, Европа-Плюс, 106.2 ЧМ», или «радио Вести-ЧМ»? )) То-то что нет)

          А разве кто-то говорил, что надо переделать позывные радиостанций? Вовсе нет, так как, по Вашему справедливому замечанию, там идёт указание на диапазон.

          Но в заметке говорится про антенну, через которую ведётся вещание частотно модулированным сигналом. И только потому, что советский ЧМ-диапазон сейчас забыт (из-за наплыва импортной аппаратуры после разрушения СССР) само буквосочетание эф-эм воспринимается, как указание на технологию, а это неверно. Если бы мы были дикой страной, где о радио и не слышали, то мы могли бы перенять иностранные термины, потому что не имели бы своих.

          Но свои у нас были задолго до чужих.

          #1274175
        • Нет аватара termometrix
          19.12.2311:53:11

          Мы не делаем вейвлет-преобразование, мы только спорим о названии.

          #1274188
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