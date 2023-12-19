Завод «Купол» запустил новое производство на заброшенной площадке в Ижевске

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«Купол» освоил производство «сложного» промышленного холода — оборудования для стабилизации и заморозки грунта в горнодобывающей промышленности и установки охлаждения для сепарации попутного нефтяного газа, которые работают в самом суровом климате.

Холодильные и тепловые установки производят на площадке бывшего трехсотого производства, на территории площадью более 20 футбольных полей.

Отремонтировать помещения и восстановить инфраструктуру предприятию удалось благодаря средствам из федерального бюджета и поддержке Фонда развития промышленности.

В декабре 2019 года завод «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») приобрёл под задачи развития промышленный комплекс, бывшее «трёхсотое производство» Ижевского механического завода: 15 га и 100 тысяч м² помещений. Площадка получила порядковый номер 7. Сегодня вся её площадь, до квадратного метра, расписана под приоритетные государственные проекты специального и гражданского назначения.

Генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов отметил, что реализованные на седьмой площадке гражданские проекты являются частными примерами масштабной работы завода в области диверсификации: «Оставаясь, в первую очередь, оборонным предприятием, „Купол“ ставит высокие технологии ОПК на службу народному хозяйству. Сегодня завод работает в интересах десятка системообразующих отраслей экономики. Освоено серийное производство систем ЧПУ, с помощью которых мы модернизируем станки для российской промышленности. Развивается важное для машиностроения производство теплообменной аппаратуры. В 2023 году наши специалисты разработали, изготовили и отгрузили самый большой теплообменник за всю историю завода — тем самым не позволили остановиться одному из крупнейших металлургических предприятий страны. Также на „Куполе“ первыми в стране создали холодильные установки безопасности для самого большого в мире экспериментального энергетического объекта в Димитровграде. Благодаря подобным многочисленным проектам завод является одним из российских центров импортозамещения». Руководитель предприятия подчеркнул, что впечатляющие результаты достигнуты благодаря системной и адресной поддержке со стороны региональной власти. Только на восстановление инфраструктуры седьмой площадки Удмуртия помогла «Куполу» привлечь более 400 млн рублей из федерального бюджета.

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