«АТБ Электроника» запустила линейку промышленных мини-компьютеров

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Московская компания «АТБ Электроника» презентовала новую линейку компактных компьютеров для промышленных и инфраструктурных объектов.

Около 100 образцов прошли внутреннее тестирование и отправлены заказчикам для пилотной эксплуатации. В год компания сможет выпускать не менее 30 тысяч единиц изделий.

Новинка основана на четырёхъядерных процессорах и может работать при температуре от нуля до плюс 75 и от минус 40° до плюс 75° градусов Цельсия. С помощью устройств можно управлять интерактивными панелями и системами, а также собирать и передавать данные на промышленных объектах.

Учредитель компании Роман Дементьев уточнил: «Новая линейка промышленных компьютеров создана на процессоре архитектуры ARM и включает четыре модели, разработанные с учётом российских отраслевых требований. Каждое изделие отличается исполнением и имеет необходимый набор интерфейсов. Компьютеры полностью замещают иностранные аналоги, будучи более адаптированными для отечественной промышленной инфраструктуры и регуляторики».

На форуме «Микроэлектроника-2023», состоявшемся 9-14 октября, компания «АТБ Электроника» представила свои контроллеры АТБ-2100, АТБ-3500 и АТБ-7300.

Контроллер АТБ-2100 — интеллектуальный параметрический контроллер для автоматизации технологического оборудования. Изделие на сегодняшний день проходит подготовку к производству промышленной партии, опытные образцы уже оттестированы заказчиками.

Контроллер АТБ-3500 является частью так называемой «цифровой подстанции», представляет собой специализированный контроллер для применения в электроэнергетике. Сейчас находится в стадии прототипирования.

Контроллер АТБ-7300 — самое сложное изделие линейки — свободнопрограммируемый модульной контроллер большой производительности для ответственного применения. Находится в стадии разработки. Устройство особенно интересно тем, что в нем используются процессорные модули в форм-факторе SMARC собственной разработки АТБ Электроника.

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