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В Москве открыли первую в России линию по корпусированию микросхем для карт «Тройка». Производством занимается компания «Микрон Секьюрити Принтинг» («МСП») — совместное предприятие АО «Микрон» и ГУП «Московский метрополитен», расположенное в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Ранее компоненты для банковских и проездных карты поступали из-за границы, теперь же удалось полностью локализовать их выпуск в столице.

Применение освоенной в Зеленограде технологии не ограничивается производством транспортных карт. Ее можно использовать для изготовления карт москвича, заграничных паспортов и любых других документов с вшитыми электронными носителями информации.

Новая производственная линия состоит из 10 установок, с помощью которых проходит полный цикл изготовления СОВ-модулей, включая монтаж интегральной схемы на подложку, разварку выводов алюминиевой проволокой, герметизацию, шлифовку, электрический контроль, вырубку и сортировку.

К разработке отечественного транспортного чипа приступили в 2019 году. В 2022-м его стали использовать в картах «Тройка». В прошлом году в метро поступило 3,7 миллиона таких карт, а в 2023-м — шесть миллионов. В этом году началось тестовое производство отечественного чипа нового поколения.

Карты с новыми чипами могут работать до 10 лет, а также обладают повышенной степенью безопасности, рассказала Жанна Ермолина, заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен».

«Чип нового поколения отличается тем, что у него в три раза больше памяти, которая позволяет нам интегрировать транспортные решения, в том числе и в регионах Российской Федерации. У него в пять раз больше производительность, то есть, если раньше у чипа первого поколения было 100 тысяч циклов чтения записей, у этого — уже 500 тысяч», — рассказала Жанна Ермолина.

Планируется, что в 2024 году транспортную карту будут выпускать с чипом нового поколения.

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