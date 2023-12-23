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В Москве открыли первую в России линию по корпусированию микросхем для карт «Тройка»

 © mos.ru

В Москве открыли первую в России линию по корпусированию микросхем для карт «Тройка». Производством занимается компания «Микрон Секьюрити Принтинг» («МСП») — совместное предприятие АО «Микрон» и ГУП «Московский метрополитен», расположенное в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Ранее компоненты для банковских и проездных карты поступали из-за границы, теперь же удалось полностью локализовать их выпуск в столице.

Применение освоенной в Зеленограде технологии не ограничивается производством транспортных карт. Ее можно использовать для изготовления карт москвича, заграничных паспортов и любых других документов с вшитыми электронными носителями информации.

Новая производственная линия состоит из 10 установок, с помощью которых проходит полный цикл изготовления СОВ-модулей, включая монтаж интегральной схемы на подложку, разварку выводов алюминиевой проволокой, герметизацию, шлифовку, электрический контроль, вырубку и сортировку.

К разработке отечественного транспортного чипа приступили в 2019 году. В 2022-м его стали использовать в картах «Тройка». В прошлом году в метро поступило 3,7 миллиона таких карт, а в 2023-м — шесть миллионов. В этом году началось тестовое производство отечественного чипа нового поколения.

Карты с новыми чипами могут работать до 10 лет, а также обладают повышенной степенью безопасности, рассказала Жанна Ермолина, заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен».

«Чип нового поколения отличается тем, что у него в три раза больше памяти, которая позволяет нам интегрировать транспортные решения, в том числе и в регионах Российской Федерации. У него в пять раз больше производительность, то есть, если раньше у чипа первого поколения было 100 тысяч циклов чтения записей, у этого — уже 500 тысяч», — рассказала Жанна Ермолина.

Планируется, что в 2024 году транспортную карту будут выпускать с чипом нового поколения.

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Источник: https://www.mos.ru/mayor/themes/122...2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Москва, импортозамещение
  • Clausson Clausson
    23.12.2315:35:38

    Вон оно как оказывается. Я реально думал, что Микрон давно делает эти чипы по полному циклу.

    Честно говоря, не понимаю для чего сейчас нужны отдельные транспортные карты. У нас в городе от них отказались, пользуемся в транспорте обычными банковскими (оно же и телефоны) и никаких проблем. Транспортные карты, которые надо специально пополнять в специально отведенных для этого местах/кассах это какой-то рудимент. Я уж молчу, что для этого надо содержать штат сотрудников.

    Как по мне, так давно пора делать что-то типа «Удостоверения гражданина» и с единой карты иметь доступ к банковским счетам, медицинской карте, госуслугам, и пусть она же является всем чем угодно — от внутреннего паспорта и водительских прав до страховок и «карты москвича». Технологии то уже позволяют!

    Отредактировано: Clausson~15:43 23.12.23
    #1274441
    • Badassgoliath Badassgoliath
      23.12.2316:37:06

      У нас в городе от них отказались, пользуемся в транспорте обычными банковскими (оно же и телефоны) и никаких проблем.

      А у нас в городе (Саратов) ещё только приступают к их использованию. Внедрены не везде. И то бывали случаи саботажа с порчей устройств для их чтения извозчиками. Это и не удивительно, ведь такая система мешает воровать. Они предпочитают живые деньги, их не проконтролируешь особо. Из-за этого нередко на популярных остановках наблюдал картину, как троллейбус подъезжает к остановке и стоит по нескольку минут, пока водитель расчитывает выходящих по одному пассажиров.

      А Вы говорите рудимент.

      Как по мне, так давно пора делать что-то типа «Удостоверения гражданина» и с единой карты иметь доступ к банковским счетам, медицинской карте, госуслугам, и пусть она же является всем чем угодно — от внутреннего паспорта и водительских прав до страховок и «карты москвича». Технологии то уже позволяют!

      Давно похожего мнения. Только банковские счета должны быть не где попало, а в специальном банке, являющимся государственным и работающим с физическими лицами.

      И вообще. В 14 лет гражданин должен получать в этом банке счёт, пожизненно закреплённый за ним, а так же государственный номер телефона, такой же пожизненный. Гражданин может завести столько счетов и номеров, сколько и где сочтёт нужным. Но официальными считаются именно эти. И все пособия, пенсии и выплаты со штрафами и т. д. идут именно туда.

      #1274443
      • Kolyda Kolyda
        23.12.2318:23:33

        … банковские счета должны быть не где попало, а в специальном банке, являющимся государственным и работающим с физическими лицами.

        И вообще. В 14 лет гражданин должен получать в этом банке счёт, пожизненно закреплённый за ним, а так же государственный номер телефона, такой же пожизненный.

        А ещё внедрять в человека чип, установить на всех перекрестках считыватели и отслеживать каждый чих человека — гражданина страны. А позади приезжих должен ходить автоматчик. Юмор такой, если кто не понял.

        Может быть проще организовать такую систему хранения личных данных человека в банках и госучреждениях, которую невозможно взломать и продать на рынке?

        #1274461
      • Аlex М Аlex М
        23.12.2319:16:44

        Когда в СПб внедрялись проездные карты, часть было так, что маршрутчики сообщали что у них якобы не работает «валидатор». Но со временем они просто сдались, с ужасом вспоминаю времена когда нужно было возиться с наличкой, это не удобно вообще никак, то разменивать надо — да ну. Были и просто торговые точки которые не принимали банковские карты — я из них демонстративно уходил. Со временем они поняли что без терминала они разорятся — все подключили как миленькие

        От многих знакомых точно знаю, наличка в торговой точке — это в 90% случаев точно идет на серую зарплату и уход от налогов. Смешно было слышать отмазы что якобы поставщики хотят наличные — ага щас, они наоборот в основном по безналу должны работать и скорее работают

        #1274467
    • Великоросс Великоросс
      23.12.2316:43:05

      Clausson

      Транспортные карты, которые надо специально пополнять в специально отведенных для этого местах/кассах это какой-то рудимент.

      О чем вы? Давным-давно пополнение через смартфон.

       © transport.mos.ru

      https://transpo...all_news/107164

      Отредактировано: Великоросс~16:46 23.12.23
      #1274444
      • Аlex М Аlex М
        23.12.2319:17:20

        Именно так, уже лет 5 как, и пополнять и проверять

        #1274468
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      23.12.2317:58:25

      Честно говоря, не понимаю для чего сейчас нужны отдельные транспортные карты

      Это Москва, мегаполис. Миллионы людей каждый день передвигаются общественным транспортом. На такую кучу народа из Москва и Подмосковья выгодно и даже удобно.

      В других городах возможно да, накладно.

      #1274458
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