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Судостроение и судоходство

На Омском ССЗ заложен разборный земснаряд проекта RDB 66.87

На Омском судоремонтно-судостроительном заводе (Омская область) начато строительство несамоходного сборно-разборного земснаряда проекта RDB 66.87 с возможностью перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом.

 © rfclass.ru

Технические характеристики судна:

  • габаритная длина, м — 37,3;
  • длина по КВЛ, м — 24;
  • ширина по КВЛ, м — 7,268;
  • высота борта на миделе, м — 2,0;
  • водоизмещение судна порожнем, т — 113,59;
  • дедвейт, т — 12,79;
  • мощность главного двигателя, кВт — 650;
  • глубина разработки, м — от 2 до 15;
  • производительность по воде, м³/ч — 2000

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Источник: https://rfclass.ru/events/2024/yanv...nogo-zemsnaryada-proekta-rdb-66-87/

Омский судоремонтно-судостроительный завод, Омская область, земснаряд, RDB 66.87
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