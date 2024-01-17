На Омском ССЗ заложен разборный земснаряд проекта RDB 66.87
На Омском судоремонтно-судостроительном заводе (Омская область) начато строительство несамоходного сборно-разборного земснаряда проекта RDB 66.87 с возможностью перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом.
Технические характеристики судна:
- габаритная длина, м — 37,3;
- длина по КВЛ, м — 24;
- ширина по КВЛ, м — 7,268;
- высота борта на миделе, м — 2,0;
- водоизмещение судна порожнем, т — 113,59;
- дедвейт, т — 12,79;
- мощность главного двигателя, кВт — 650;
- глубина разработки, м — от 2 до 15;
- производительность по воде, м³/ч — 2000
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