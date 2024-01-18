Как делают стальной прокат. Побывал на «Стане 2000» компании «Северсталь»

Стан 2000, который находится на Череповецком металлургическом комбинате «Северстали» является самым производительным станом горячей прокатки в России. Здесь выпускают более шести млн тонн металлопроката в год. Его длина — более километра. Основное оборудование было произведено в Краматорске на НКМЗ еще в советское время. Но с тех пор было проведено несколько модернизаций, поэтому сейчас это современное максимально автоматизированное производство. На стане производится прокат для отечественного автомобилестроения, судостроения, строительства и других отраслей.

Прокат идет на оцинковку или полимерное покрытие в соседние цеха на том же комбинате ЧерМК.

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