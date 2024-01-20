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На окраине Красноярска находится самая длинная лестница в России. Она ведёт на вершину Торгашинского хребта. Общая протяжённость лестницы 1,2 км, она состоит из 1683 ступеней. Подъём по ней на вершину хребта занимает примерно 40 минут, с неё открывается панорамный вид на город, тайгу и Красноярские столбы.

Хребет считается одним из самых популярных туристических мест в городе. Раньше на его вершину поднимались по обычной тропе. Лестница соединила две самые известные природные достопримечательности города, Торгашинский хребет и Красноярские столбы, общей сетью пешеходных троп. На нижней и верхней точках лестницы оборудованы зоны отдыха, а вечером на перилах включается подсветка.

1. Лестницу на Торгашинский хребет открыли 1 декабря 2021 года. Она состоит из 1683 ступеней, её протяжённость — 1200 метров. До неё самой длинной лестницей в России называли Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде, она почти в 3 раза короче красноярской.

© img.geliophoto.com

2. На лестнице установлены мотивирующие таблички для туристов с указанием, сколько ступеней пройдено и сколько осталось преодолеть до конца подъёма. Подъём на вершину занимает примерно 40 минут, а спуск — 20. Вечером на всей лестнице включается подсветка.

© img.geliophoto.com

3. На вершине хребта оборудована зона отдыха с беседками в виде миниатюрных домиков, скамейками и знаком с количеством ступеней. Раньше на хребет поднимались по обычной тропе.

© img.geliophoto.com

4. Перепад высот с начальной точки лестницы до конечной составляет 240 метров, это как забраться на крышу 72-этажного дома. На маршруте расположены 3 точки для отдыха.

© img.geliophoto.com

5. Лестница соединила две природные достопримечательности Красноярска, Торгашинский хребет и Красноярские столбы. На западной части хребта, той, что ближе к городу, промаркировали более 80 туристических троп.

© img.geliophoto.com

6. Торгашинский хребет — одно из самых популярных туристических мест в Красноярске. С его вершины можно увидеть панорамный вид на город, леса и Красноярские столбы.

© img.geliophoto.com

7. Хребет находится на окраине города, у его подножия расположен посёлок Торгашино. Это бывшая казачья станица, в которой жила мама художника Василия Сурикова — Прасковья Фёдоровна, в девичестве Торгашина.

© img.geliophoto.com

8. В Норильске планируют строительство следующей самой длинной лестницы в России. Она будет вести на смотровую площадку на горе Шмидта, с этой вершины впоследствие будут взлетать парапланы. Длина всего маршрута составит 5,6 километров.

© img.geliophoto.com

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