Завершено строительство железнодорожной инфраструктуры «Титановой долины»

© www.metalinfo.ru

СвЖД получила разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры, построенной для обеспечения деятельности особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Проект реализован в рамках концессионного соглашения между ОАО «РЖД» и правительством Свердловской области.

На территории «Титановой долины» построено 12 станционных путей, 18 стрелочных переводов и подъездной путь к станции Верхняя Салда. На станции Верхняя Салда для работы с длинносоставными поездами построено 2 приемоотправочных и 1 вытяжной путь, уложено 11 стрелочных переводов.

Наряду с терминалами в составе перспективных ТЛЦ в районе станций Седельниково и Гипсовая новая железнодорожная инфраструктура войдет в логистический хаб по принципу «сухого порта», который создается в регионе по инициативе правительства Свердловской области. Концепция предполагает внедрение современных технологий по перевалке, переработке и складированию грузов (в первую очередь, контейнерных), а также синхронизацию работы различных видов транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.