В республике Башкортостан расширено производство оборудования для ранней добычи нефти и газа

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Компания «Ойлтиммаш» (входит в группу «Ойлтим») завершила первый этап модернизации на производственных площадках в Кумертау Республики Башкортостан. Благодаря этому удалось нарастить мощности по производству мобильных модульных установок для нефтепереработки в 2 раза — до 260 комплектов в год.

Инвестиции в первый этап модернизации превысили 270 млн рублей, из которых 167 млн рублей в виде льготного займа по программе «Производительность труда» предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

«Участие в нацпроекте „Производительность труда“ позволило компании проанализировать технологическую схему производства, выявить „узкие места“ и возможности автоматизации ряда процессов, а также разработать программу модернизации производства. При поддержке Фонда развития промышленности мы приобрели современное оборудование, благодаря чему повысили степень автоматизации с 25% до 55%, нарастили производительность труда на 58% и снизили брак более чем в 3 раза», — рассказал генеральный директор ООО «Ойлтиммаш» Денис Савутин.

Мобильная установка подготовки нефти применяется на ранних стадиях добычи нефти и газа. Она состоит из блоков различного функционала: сепараторов, блоков хранения нефти и воды, горизонтально-факельных установок для выброса энергии, насосов, инженерных сетей и др. Благодаря займу ФРП предприятие модернизировало и увеличило производство комплектующих для этих блоков.

В зависимости от потребностей заказчика и производительности комплекса в его состав может входить от 10 до 100 блоков: например, установка производительностью 3 тыс. кубометров нефти в сутки состоит из 50 блоков. Все элементы и блоки в составе комплекса полностью российского производства, программное обеспечение — собственной разработки компании на отечественных контроллерах. Уровень локализации составляет 100%.

Свыше 80% выпускаемых мобильных установок используются группой «Ойлтим» для предоставления сервисных услуг нефтегазодобывающим предприятиям. Остальные 20% установок поставляются сторонним заказчикам. Среди ключевых клиентов — «Роснефть», «Газпромнефть», «Зарубежнефть». Благодаря увеличению объема производства «Ойлтиммаш» намерена нарастить свою долю на российском рынке модульных комплексов почти вдвое — с 6% до 11%, частично потеснив импорт.

Мобильная модульная установка подготовки нефти используется при исследованиях и освоении новых месторождений нефти и газа на ранних стадиях — в условиях полного отсутствия добывающей и логистической инфраструктуры. Применение этих установок позволяет сократить риски при предварительной оценке инвестиций и затрат на капитальные объекты обустройства месторождения, минимизировать затраты на расширение, реконструкцию и демонтаж объектов.

В рамках первого этапа модернизации создано 14 высокопроизводительных рабочих мест.

На втором этапе предприятие запустит новый производственный комплекс на территории опережающего развития в Кумертау, что позволит в два раза увеличить производство цистерн и резервуаров — до 500 единиц в год. Объем инвестиций в этот проект составит 1,7 млрд рублей. Здесь будет создано 400 дополнительных рабочих мест.

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