«Воскресенье-Агро» открыла современный молочный блок в Костромской области

© k1news.ru

14 февраля в Буйском районе Костромской области на предприятии «Воскресенье-Агр» открылся современный молочный блок. Новая установка для автоматической дойки коров позволит увеличить дойное стадо почти втрое.

Общий объём финансирования составил 170 млн рублей.

«Параллели» позволяют одновременно получать молоко от 48 коров за 20 минут. Чтобы справиться с таким стадом вручную, потребовалось бы десять доярок и не менее часа работы.

На новом доильно-молочном блоке за процессом следят всего две доярки и специалист по оборудованию. Коров даже разводить по местам не нужно. Два дня тренировки — и животные сами выстраиваются в очередь на дойку.

Юлия Филиппова, начальник комплекса: «Если бы вы застали утренние дойки, которые с самого утра идут… У нас животные вприпрыжку бегут сами доиться. Это вообще такое зрелище потрясающее! Приучены настолько животные уже, что они знают, куда их ведут, что с ними будут делать. Добровольно, в спокойном режиме. Одно удовольствие смотреть».

По словам строителей, большая часть аппаратов — российского производства. По качеству ничуть не хуже заграничных.

Этот доильный цех — не единственное обновление в хозяйстве. Здесь уже два года реализуется крупный инвестпроект. Сумма вложений должна превысить 1,5 миллиарда рублей.

Сейчас на ферме содержится 600 голов дойного стада. Через два год их количество должно вырасти почти втрое.

Валерий Катышев, учредитель ООО «Воскресенье-Агро»: «Мы перекроем советский пик молока, который доился в нашем районе в конце 80-х годов. Самый большой пик молока — 44 тонны в сутки. Мы планируем, что только наш комплекс должен выйти на 40 тонн. Плюс есть ещё предприятия. Я думаю, что они порядка 10 тонн доят».

Комплекс, набрав обороты, полностью закроет потребности местных сыроваров в молоке. Вместе с расширением производства предприятию требуются и молодые специалисты. Их воспитывают сами. Сейчас в хозяйстве проходят практику 12 студентов Сельхозакадемии.

© kostroma.bezformata.com

Фото — https://k1news....8sslyb432747493

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.