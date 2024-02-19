СЗ «Р-Флот» завершил постройку катера «Юшта 1» проекта RT0603

Судостроительный завод «Р-Флот» (Нижегородская область) завершил постройку катера «Юшта 1» проекта RT0603.

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Катер построен по проекту RT0603. В настоящее время судно передано заказчику и находится на зимнем отстое на берегу паромной переправы через р. Ока в Рязанской области, добавляют в группе.

Проект RT0603 разработан в «ГЦКБ Речфлота» (входит в группу «Р-Флот»).

Судно предназначено для буксировки, толкания и кантовки несамоходных паромов, секций наплавных мостов, шаланд, земснарядов и иных небольших плавсредств. Также предусмотрена возможность доставки небольших грузов и спецперсонала.

Длина катера составляет 6,1 м, ширина — 2,5 м, осадка — 0,9 м.

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