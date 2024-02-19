EKF при поддержке ФРП внедрил промышленный интернет вещей

Компания «Электрорешения» (бренд EKF) запустила в Собинском районе Владимирской области модернизированное импортозамещающее производство низковольтной электротехнической продукции. На современном оборудовании была внедрена собственная аналитическая платформа промышленного интернета вещей (IIoT) EKF Connect Industry, предназначенная для дистанционного мониторинга и анализа эффективности производства.

Инвестиции в модернизацию превысили 288 млн рублей. Из них 144 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Проекты развития». На предприятии создано более 120 высокопроизводительных рабочих мест.

Разработанная компанией облачная IIoT-платформа призвана повысить эффективность производства. В частности, она позволяет оптимизировать технологический процесс, сокращая время простоя и повышая эффективность использования оборудования, фиксировать аварийные сбои техники, анализировать энергозатраты, выявлять и устранять источники энергопотерь.

«EKF — первая российская электротехническая компания, которая разработала и внедрила собственную облачную IIoT-платформу для анализа производственных процессов. Внедрение стало возможным благодаря модернизации нашего производства в поселке Ставрово при софинансировании ФРП, а также поддержке Минцифры. В результате мы увеличиваем объем и ассортимент выпускаемой продукции, повышаем коэффициент использования оборудования на 15-20%, снижаем затраты на энергопотребление на 10-15% в первый год с последующим ежегодным снижением на 3-5%. С учетом полученного опыта мы планируем предложить нашу IIoT-платформу EKF Connect Industry другим предприятиям для внедрения», — рассказал генеральный директор ООО «Электрорешения» Дмитрий Кучеров.

После выхода на проектную мощность EKF ежегодно сможет выпускать на производственной площадке в Ставрово до 6,2 млн розеток и выключателей, 4 млн кабельных вводов, 570 тыс. распределительных щитов, 770 тыс. каучуковых и 830 тыс. силовых разъемов.

После завершения первого этапа модернизации EKF увеличил локализацию продукции с 15% до 35%, при этом до конца 2025 года планируется довести этот показатель до 50%. Компания планирует существенно нарастить свою долю рынка в сегментах розеток и выключателей, кабельных вводов, распределительных щитов, каучуковых и силовых разъемов.

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