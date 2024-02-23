В Ижевске запущен новый цех термообработки деталей для высокоточных снарядов

© img.kalashnikovgroup.ru

Готов к работе первый участок нового цеха термообработки, открытый на заводе концерна «Калашников» в Ижевске в рамках расширения производства высокоточных изделий.

Новый цех площадью 2000 кв.м. рассчитан на установку более 20 вакуумных и отпускных печей для термообработки заготовок будущих деталей снарядов. Все оборудование оснащено современным программным обеспечением, что позволяет автоматизировать процесс термообработки и точнее контролировать его параметры. Это повысит качество выпускаемой продукции.

Рост объемов производства связан с кратным увеличением государственного контракта в текущем году.

На заводе «Калашников» это уже третий участок, запущенный на высокоточном производстве с прошлого года. Ранее для выпуска артиллерийских боеприпасов в дивизионе производства спецтехники был введен в эксплуатацию новый механический участок на 80 фрезерных и токарных станков, благодаря чему на заводе появилось более 160 рабочих мест, а в ближайшей перспективе появятся еще свыше двухсот.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.