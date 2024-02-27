Ученые ЦАГИ развивают перспективные проекты для малой авиации

© tsagi.ru

Малая авиация — один из наиболее востребованных в нашей стране и активно развивающихся сегментов отрасли. Разрабатываемые летательные аппараты (ЛА) местных воздушных линий должны отвечать самым современным вызовам и требованиям. Свой вклад в исследования, направленные на создание новейших отечественных воздушных судов, вносит и Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»).

Специалисты института провели аэродинамические испытания модели перспективного самолета малой авиации, отличающегося расположением маршевой силовой установки на концах крыла и наличием распределенной электрической силовой установкой (РЭСУ). Проект разрабатывался в рамках НИР «MANGo—ЦАГИ».

© tsagi.ru

Планируется, что для проектируемого самолета будет характерен более низкий расход топлива по сравнению с эксплуатируемыми летательными аппаратами такого же класса. Это преимущество обеспечивает винтовая маршевая силовая установка на концах крыла. Такое расположение движителей, по замыслу ученых, должно способствовать повышению аэродинамического качества воздушного судна за счет «раскручивания» концевых вихрей струями от винтов, закрученными в обратную сторону.

Другой особенностью такой компоновки стало применение дополнительной распределенной электрической силовой установки, состоящей из размещенных на передней кромке крыла электродвигателей с воздушными винтами. РЭСУ предназначена для повышения несущих свойств крыла с помощью обдува взлетно-посадочной механизации.

Кроме того, на данной модели летательного аппарата малой авиации ученые ЦАГИ опробовали внедрение средств повышения эффективности органов управления для самолетов короткого взлета и посадки — мини-щитков, двухзвенных флаперонов (органы управления самолета, совмещающие в себе функции закрылка и элерона) и др.

Экспериментальные исследования проводились в аэродинамической трубе института при различных скоростях воздушного потока в широком диапазоне углов атаки и скольжения, в том числе с моделированием работы маршевой силовой установки и РЭСУ.

В результате испытаний было определено, что размещение винтовой маршевой силовой установки на концах крыла обеспечивает снижение сопротивления до 30%. Таким образом повышается аэродинамическое качество и соответственно снижается расход топлива.

В то же время аэродинамический эксперимент подтвердил, что использование РЭСУ на взлетно-посадочных режимах дает увеличение максимального коэффициента подъемной силы на 40%, а при одновременном использовании обдува механизации винтами маршевой силовой установки и РЭСУ — до 70%. Благодаря этому проектируемый самолет сможет базироваться на более коротких взлетно-посадочных полосах и обслуживать аэродромы в труднодоступных районах страны.

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