Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича нарастил отгрузки переработанного шлака

© www.metalinfo.ru

Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им. Ильича отгрузил почти 130 тыс. тонн переработанного шлака после возобновления производства в 2023 г., из них более 68 тыс. тонн — с начала 2024 г.

Как сообщили в Правительстве ДНР: «Цех переработки шлаков восстановил свою производственную деятельность 10 октября 2023 года. В цехе сформирован коллектив, работает две дробильно-сортировочные установки, спецтехника для погрузки, перевозки и отгрузки шлаковой продукции. За 2023 год отгружено 60 863 тонн, в 2024-м уже 68 279 тонн».

На участке производства профлиста восстановили три установки для изготовления готовой продукции. «В настоящее время прорабатывается рынок закупки оцинкованной рулонной стали — для рентабельного производства необходимы материалы по соответствующей цене. Тогда появятся и заказы».

Ранее в пресс-службе регионального Минэкономразвития сообщили об инвестиционном проекте по восстановлению объектов цеха переработки шлаков и двух трубоэлектросварочных цехов ММК им. Ильича. Документ представлен в декабре 2023 года и рассчитан на пять лет.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.