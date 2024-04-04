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Новые заводы и цеха

В Кировской области открыт завод сценического оборудования

 © kirovreg.ru

3 апреля в Кирове открыт завод по производству технологического сценического оборудования. Часть ассортимента предприятия уникальна, её аналогов на отечественном рынке нет.

Как рассказал генеральный директор кировской компании «ИМЛАЙТ-Шоутехник» Андрей Пушкарев, завод построен по программе Министерства экономического развития России. Строительство предприятия началось в 2022 году, инвестиции в проект составили более 350 млн рублей. На новом производстве планируется создать 60 рабочих мест.

Продукция, которую будет выпускать кировский завод, — уникальные интеллектуальные цепные электрические лебедки, корпуса для силового, светового, электромонтажного оборудования, верхняя и нижняя механика сцены, грузоподъемные механизмы и другое — востребована на сценических площадках по всей стране — в театрах, концертных залах. Уже заключены договоры о поставке продукции с ведущими театрами Москвы, Калининграда, Казани.

Деятели культуры отметили значимость создания в Кирове такого завода, который сможет обеспечивать сценическим оборудованием театральные площадки всей страны.

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Источник: https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=120540

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Киров, ИМЛАЙТ-Шоутехник
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    04.04.2415:56:50

    Россия наверное самая театральная страна в мире!

    По крайней мере столько театров (и оперных сцен) как в Москве нет нигде в мире!!!

    В разрушенном Мариуполе большими усилиами возрождают театр как обьект первой необходимости.

    А еще концеpтные залы.

    Поэтому такая продукция будет востребована сильно!!!

    #1280605
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