Новый цех по ремонту электрических машин открылся в Восточной горнорудной компании

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Ремонт двигателей электрических экскаваторов и карьерных самосвалов Восточная горнорудная компания теперь будет проводить в Углегорском районе. В селе Ударном на территории бывшей шахты открыли новый цех с грузоподъемными механизмами и современным оборудованием. С его помощью ремонт электродвигателей станет в 2 раза быстрее.

Процесс отлажен: двигатель поступает на ремонт, спецы делают первоначальную диагностику, разбирают, моют его, затем проводят дефектовку и начинают ремонт. При комплектовании цеха выбирали самые передовые технологии. Даже в сушильной камере все показатели можно посмотреть онлайн, больше не нужно постоянно открывать аппарат и проверять, всё ли готово. А станок прорезания деталей двигателя позволяет сделать надрезы с ювелирной точностью. Толщина фрезы — всего 1 мм, здесь без компьютерной подгонки никак.

— Рассматривали только самые современные методы ремонта, самое современное оборудование, которое можно было бы использовать при ремонте. Можно с уверенностью сказать, что наш цех — один из самых передовых по ремонту электромашин в России, — отметил заместитель директора по техническому развитию «ВГК Сервис» Сергей Чернякин.

Раньше ремонт проводили сторонние организации, в том числе на материке. Из-за сложной логистики процесс мог затянуться на несколько месяцев. Теперь это станет быстрее в 2 раза.

- Сокращение сроков ремонта по сравнению с оправкой на материк — это порядка 2-3 месяцев по электрической машине. То, что касается ремонтов незначительных, которые проводились на острове, они будут проходиться в одно и то же время, но здесь у нас полностью под контролем качество. Мы видим электрическую машину, знаем, что с ней будет происходить, можем дать правильные рекомендации и отследить дальнейшую работу на машине, — сообщил заместитель директора по ремонтам, главный механик Солнцевского угольного разреза Андрей Шалагин.

Новый цех — это дополнительные рабочие места. Здесь на первом этапе вахтовым методом будут трудиться 20 человек. В ближайших планах организовать стажировку для студентов-электромехаников СахГТ.

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