В Ревде открылся новый производственный цех завода «Точка опоры»

© www.revda-info.ru

Новый просторный производственный цех площадью 2 800 квадратных метров оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. Здесь будут изготавливать опоры освещения, закладные детали фундамента, кронштейны, молниеприемники. Кроме того, в цехе будут оказывать различные услуги по сварке, гибке, обработке и покраске металлических деталей и изделий.

© www.revda-info.ru

В новом цехе планируется создать 30 рабочих мест, с возможностью обучения сотрудников.

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