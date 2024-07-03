Как изменились Набережные Челны за 15 лет?

00:00 -00:05 Поддержка

00:05 -00:43 Таблетка для памяти

00:45 -01:59 Вступление

01:59 -03:50 Набережные, площади, парки, детские площадки

03:50 -06:05 Соцобъекты (спорт, здравохр., образование, культура)

06:05 -07:30 Обновление зданий

07:30 -08:25 Дворы

08:25 -09:10 Подземные переходы

09:10 -10:39 Транспортная инфраструктура

10:39 — 13:04 Жилые комплексы

13:04 -13:53 Частный сектор

13:53 -14:26 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет"

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