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Как изменились Набережные Челны за 15 лет?

00:00-00:05 Поддержка

00:05-00:43 Таблетка для памяти

00:45-01:59 Вступление

01:59-03:50 Набережные, площади, парки, детские площадки

03:50-06:05 Соцобъекты (спорт, здравохр., образование, культура)

06:05-07:30 Обновление зданий

07:30-08:25 Дворы

08:25-09:10 Подземные переходы

09:10-10:39 Транспортная инфраструктура

10:39— 13:04 Жилые комплексы

13:04-13:53 Частный сектор

13:53-14:26 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет"

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Набережные Челны
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