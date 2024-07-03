Как изменились Набережные Челны за 15 лет?
00:05-00:43 Таблетка для памяти
01:59-03:50 Набережные, площади, парки, детские площадки
03:50-06:05 Соцобъекты (спорт, здравохр., образование, культура)
08:25-09:10 Подземные переходы
09:10-10:39 Транспортная инфраструктура
13:53-14:26 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет"
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