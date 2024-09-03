Зеленоградское НПП «Доза» ввело в эксплуатацию третий токарный обрабатывающий центр с ЧПУ

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В механосборочном цехе введен в эксплуатацию новый токарный обрабатывающий центр с ЧПУ. В условиях увеличения объема заказов было принято решение о приобретении третьего обрабатывающего центра. Это позволит существенно нарастить производственные показатели. Планируется, что производительность токарного участка возрастет в 1,5 раза.

НПП «Доза» продолжает работы по модернизации и повышению эффективности производства, в планах дальнейшее оснащение предприятия современным и высокопроизводительным оборудованием.

© atomic-energy.ru

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