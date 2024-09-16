Завод шторных полуприцепов WAGNERMAIER по европейской технологии запустил производство в России

На территории крупнейшего в стране промышленного кластера «Алабуга», расположенного в Татарстане, начал работу машиностроительный комплекс Wagnermaier. Это локализованное производство полуприцепов, которые изготавливаются по европейской технологии. Компания Wagnermaier создана в рамках совместного предприятия с ведущим европейским производителем магистральной техники. Вся производственная цепочка компании, начиная от поставщиков оборудования и комплектующих и заканчивая оснащением рабочих мест, реализована по международным стандартам.

Завод Wagnermaier в России специализируется на производстве тентованных полуприцепов, предлагая полный цикл производства от изготовления рамы из высокопрочных сталей до монтажа навесного оборудования и надстроек. Полуприцепы Wagnermaier оснащены комплектующими и агрегатами, хорошо знакомыми и транспортным компаниям и автосервисам, такими как оси SAF, модуляторы Wabco, электрика Aspoeсk, сдвижные крыши Edscha.

В полуприцепах Wagnermaier заложены проверенные конструктивные и технологические решения, созданные инженерами европейского Центра исследований и разработок. Инновационные решения Wagnermaier, включая раму усиленной конструкции, цельный пол с опорой на лонжероны и эргономичную систему крепления груза WM-Lock, запатентованы.

Производство полуприцепов Wagnermaier осуществляется на большой производственной площади комплекса, которая составляет 7 500 квадратных метров и включает открытую площадку для хранения техники. Завод разместился в готовом помещении «Синергия Heavy», которое построила Особая экономическая зона «Алабуга». Решение разместить производство именно здесь подкреплено не только логистическими и инфраструктурными преимуществами, но и рядом экономических факторов, таких как наименьший налог на прибыль и возможность ввезти иностранное оборудование без выплаты НДС. Благодаря этому, компания Wagnermaier смогла арендовать готовый модуль и запустить завод всего за полтора года.

Пуско-наладочные работы на заводе завершены в августе 2023 года. В просторном цехе было размещено высокотехнологичное автоматизированное оборудование, а персонал был отобран и обучен. На предприятии будет занято 250 сотрудников, и планируется работа в три смены круглосуточно. Квалификация сотрудников и современное оборудование цехов, включая роботов и стапели, обеспечивают высокую производительность и выручку на одного сотрудника, превышающую 50 млн рублей в год.

Компания «Вагнермайер» стремится обеспечить бесперебойный процесс производства путем формирования перечня приоритетных российских поставщиков продукции европейских марок — высококачественных деталей и комплектующих, отвечающих жестким критериям прочности, надежности и долговечности. Конструктивные решения и современные технологии производства обеспечивают полуприцепам Wagnermaier надежность, долговечность и экономическую эффективность при длительной эксплуатации, что приводит к низкой стоимости километра пути. Надежность является главным принципом и критерием для выбора материалов, комплектующих и конструкторских решений, используемых при производстве полуприцепов Wagnermaier. Компания всегда думает о том, чтобы полуприцепы Wagnermaier уменьшали эксплуатационные расходы и улучшали экономическую рентабельность грузоперевозчиков.

Полуприцепы изготавливаются из высокопрочной стали ведущих мировых производителей и имеют антикоррозийную обработку, защищающую металл от ржавления на десятилетия.

Компания Wagnermaier также предлагает 3 года гарантии на раму, оси и все остальные комплектующие полуприцепов. Производство осуществляется на высокоэффективной поточно-постовой линии, спроектированной по европейским стандартам и технологиям. Все процессы производства отвечают актуальным инженерным ноу-хау европейского бренда и жестким требованиям по надежности, безопасности и долговечности. Заложенный ресурс магистрального полуприцепа Wagnermaier рассчитан на срок от пятнадцати лет, а стандарты качества подтверждаются 20-летней гарантией от сквозной коррозии рамы.

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