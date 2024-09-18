Приступили к испытаниям в реальных условиях системы пожаротушения самолета ТВС-2МС

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18 сентября 2024 на аэродроме «Бердск-Центральный» под руководством директора ФАУ «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» (входит в состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского») Барсука Владимира Евгеньевича начались летные испытания системы пожаротушения, установленной на самолете ТВС-2МС.

«Сегодня мы провели первые сбросы жидкости на реальные очаги возгорания и, по сути, в боевых условиях испытали систему пожаротушения самолета ТВС-2МС. С командой отработали алгоритмы взаимодействия наземных служб и летного экипажа. Заправка ТВС-2МС жидкостью для тушения и предотвращения распространения огня заняла всего пять минут, это хороший результат. Далее будем отрабатывать заходы, точность сброса и попадания жидкости в очаг пожара», — прокомментировал испытания Владимир Барсук, директор СибНИА.

ТВС-2МС — глубокая модификация самолета Ан-2, разработанная в ФАУ «СибНИА им. С. А. Чаплыгина». Улучшение взлетно-посадочных и эксплуатационных характеристик самолета обеспечивает возможность его использования в условиях необорудованных аэродромов, посадочных площадок ограниченных размеров, что крайне важно для перевозок и авиационных работ в отдаленных регионах. При тушении пожаров ТВС-2МС имеют преимущества перед многотонными пожарными самолетами, поскольку способны приземляться на небольшие травяные или грунтовые площадки в любом отдаленном районе на минимальном удалении от очага. Это влияет на скорость работы и количество сбросов воды за короткое время, что важно при тушении. Установленное водосливное устройство с максимальной емкостью до 2000 литров можно заправлять как водой, так и специальной огнегасящей жидкостью. В целом, помимо сброса воды на очаг возгорания с малой высоты, такой ТВС-2МС способен координировать с воздуха действия наземных служб и выбрасывать парашютный десант. Все это позволяет удержать огонь от распространения до прихода основных наземных пожарных служб. При эксплуатации подобного оснащения на ТВС-2МС у регионов появляется надежная поддержка с воздуха во время пожароопасного сезона.

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