Столичный метрополитен запустил в работу 25-й поезд «Москва-2024»

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В Московском метрополитене начал курсировать 25-й по счету поезд «Москва-2024», он вышел на Замоскворецкую линию, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Продолжается закупка инновационных составов у российского производителя. Всего за 2024 год планируется получить 36 поездов нового поколения.

В ведомстве напомнили, что в новых поездах есть улучшенная шумоизоляция, широкие двери, сквозной проход через весь состав, мощные климатические системы, USB и type-C разъемы на поручнях.

Уточняется, что к настоящему времени такие поезда курсируют по Замоскворецкой линии метро, а также на 100% составляют парк Троицкой линии.

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