Ямальский меридиан (№ 23)

© yamal1.ru

На Ямале завершился строительный сезон, большинство объектов уже достроено и начинает сдаваться друг за другом. В улучшении городов и посёлков участвуют и сами ямальцы. Например, только проектов инициативного бюджетирования в 2024 году в муниципалитетах округа реализовано более 250. Всего же, с 2018 года по проекту «Уютный Ямал» удалось воплотить в жизнь более 1 000 идей северян.

ЦД «Нефтяник» в Ноябрьске открылся после реконструкции.

© yamal1.ru

В конце сентября центр досуга «Нефтяник» снова открыл свои двери для творческих коллективов и горожан.

© yamal1.ru

© yamal1.ru

Центр «Нефтяник» в Ноябрьске реконструировали в рамках подготовки к юбилею города. Теперь тут открылась звукозаписывающая студия и новые кабинеты для занятий творческих коллективов, для посетителей установили интерактивные панели. Вернулись в строй и подвальные помещения, теперь в них разместятся подсобные помещения.

© yamal1.ru

Здание получило не только красивый фасад, но и новые интерьеры.

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

В обновленном «Нефтянике» премьерой спектакля «Горе от ума. Люди и куклы» свой VII театральный сезон открыл Ноябрьский городской театр, это единственная профессиональная труппа на всём Ямале.

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

Дополнительное финансирование позволило приступить к благоустройству Центра досуга уже в этом сезоне. До снега отремонтирована дорога и парковки, а до 1 июня 2025 года заменят уличное освещение, установят лавочки и МАФы.

© yamal1.ru

Детская поликлиника Муравленко открылась после реконструкции.

© yamal1.ru

На Ямале завершается сезон благоустройства. В этом году для северян построят и обновят почти 50 общественных пространств. Большую работу провели по благоустройству дворов — почти 200 придомовых территорий обретут новый облик.

г.Надым © yamal1.ru

г.Надым © yamal1.ru

г.Надым © yamal1.ru

По всем направлениям работы близятся к завершению. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают 16 территорий для отдыха ямальцев. Половина уже готова. В Лабытнанги открылась шестая на Ямале научная детская площадка. Она появилась в отдаленном районе Харпе, в игровой форме дети могут изучать здесь химию, математику, биологию и инженерные науки. СЯмал стал одним из первых регионов страны, где появились такие пространства для детей. В прошлом году — в Губкинском и Салехарде, в этом кроме Лабытнанги — в Красноселькупе, Мужах и Муравленко.

Благоустройство дворов в Лабытнанги © yamal1.ru

Благоустройство дворов в Лабытнанги © yamal1.ru

В рамках федерального проекта благоустройства современные территории для прогулок появились в Муравленко и Губкинском. В самом молодом городе Ямала новый сквер обустроили в 11 микрорайоне на месте пустыря. В Муравленко обновили городской парк культуры и отдыха: озеленили территорию, установили освещение, построили четыре детские площадки, в том числе для детей особой заботы.

Городской парк "Место рождения" в Муравленко © yamal1.ru

Городской парк "Место рождения" в Муравленко © yamal1.ru

В 2024 году в Муравленко занялись большой работой по реновации игровых и спортивных территорий. На семи детских площадках установили новые игровые формы и заменили резиновое покрытие. Обновлённые детские площадки детвора уже опробовала во дворах Нефтяников, 46 и 17-19; Губкина, 20; Дружбы Народов, 4-6 и 16-20; Муравленко, 48. Рядом с некоторыми расположены и спортивные зоны с уличными тренажерами, которые тоже привели в порядок. Заниматься спортом детям и взрослым стало комфортнее. Реновация спортплощадки во дворе улицы Российской, 52 и игровой по Ленина, 93 продолжается.

Благоустройство дворов в Муравленко © yamal1.ru

© yamal1.ru

Ещё две детские площадки открылись в отдаленных населенных пунктах Ямальского района — Панаевске и Новом Порту. В Новом Уренгое благоустроили территорию возле поликлиники в микрорайоне Мирном, в Аксарке открыли сквер «Любви, семьи и верности», в Красноселькупе установили новую стелу.

Благоустройство дворов в Новом Уренгое © yamal1.ru

В Ноябрьске в этом году благоустроили 37 дворов. Например, на ул. В.Цоя, 5 и 5Б сделали парковки, подъездные пути и обустроили детскую площадку, на ул. В.Высоцкого, 38А вдобавок ко всему ещё и тренажёры уличные установили, на ул. В.Цоя, 21 и л.Изыскателей, 50 появились многофункциональные площадки.

Благоустройство дворов в Ноябрьске © yamal1.ru

Благоустройство дворов в Ноябрьске © yamal1.ru

Благоустройство дворов в Ноябрьске © yamal1.ru

Благоустройство дворов в Ноябрьске © yamal1.ru

Ещё 37 общественных территорий Ямала обновляют в рамках регионального мероприятия «Повышение среднего значения индекса качества городской среды и благоустройство отдельных территорий». Работы завершены почти на половине объектов.

Благоустройство дворов в Надыме © yamal1.ru

Благоустройство дворов в Надыме © yamal1.ru

В этом году особое внимание уделили дворам многоквартирных домов. Впервые по инициативе губернатора на Ямале реализуется проект по комплексному благоустройству «Мой двор». В 2024 году в рамках проекта благоустраивают 17 дворов в шести городских округах: Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, Надыме.

Проект "Мой двор" в Надыме © yamal1.ru

Проект "Мой двор" в Надыме © yamal1.ru

Работы по проекту «Мой двор» уже завершили в Муравленко, Ноябрьске и Лабытнанги, в остальных городах объекты в высокой степени готовности. В Муравленко завершили капитальный ремонт внутриквартальных проездов в микрорайонах Центральном и Административном: обустроили автостоянку, обновили детскую игровую площадку, установили освещение, приступили к работам по подключению систем видеонаблюдения.

г.Муравленко © yamal1.ru

г.Муравленко © yamal1.ru

В Ноябрьске по программе «Мой двор» завершили работы по устройству проездов и стоянок на придомовых территориях многоквартирных домов по улице Ленина, 52, 54, 54а, 54б, 56,58. Построили новый детский игровой комплекс, смонтировали новое освещение и выполнили озеленение придомовой территории.

Проект "Мой двор" в Ноябрьске © yamal1.ru

Проект "Мой двор" в Ноябрьске © yamal1.ru

В Лабытнанги благоустроили четыре двора на улицах Гагарина, Школьной, Первомайской — обновили более 22 тысяч квадратных метров асфальта во дворах и проездах, обустроили тротуары и 410 парковочных мест для автомобилей, завершили работы по обновлению двух детских игровых площадок и одного спортивного комплекса. Масштабные изменения дворов продолжаются в Новом Уренгое, Салехарде, Надыме — работы выполнены более чем на 80%.

п.Пангоды © yamal1.ru

В Надыме открылась часть пешеходной аллеи на Зверева.

© yamal1.ru

В Надыме появилось новое место для встреч и прогулок — пешеходная аллея на Зверева. Этим летом рабочие установили там современные системы освещения, видеонаблюдения и необычные арт-объекты, обустроили широкий тротуар и велодорожки. Вскоре на объекте заработает мини-кофейня. В этом году был завершён первый этап, оставшуюся часть доделают в 2025 году.

© yamal1.ru

© yamal1.ru

В селе Мужи создали новое место для отдыха. Это двухуровневая зона, которая разместилась рядом с торговым центром на улице Рыбацкой.

© yamal1.ru

© yamal1.ru

Проект стал победителем голосования за объекты комфортной городской среды в прошлом году. Локация занимает площадь более 600 квадратных метров. В распоряжении посетителей — деревянные качели с навесом, скамейки, велопарковка. На участке разметили цветники и ландшафтные светильники.

© yamal1.ru

© yamal1.ru

При поддержке «Газпромнефть-Ямала» в Новом Порту появилась беседка в морской стилистике.

© yamal1.ru

Благоустройство сквера выполнено в рамках проекта «Родной двор» программы социальных инвестиций «Родные города», который компания реализует в Ямальском районе с 2016 года. Новое архитектурное сооружение — беседка в форме плывущего корабля. Беседка стала украшением центрального парка имени Г. Ю. Бекмана. Как рассказали северяне, теперь это их любимое место для встреч и фотосессий. Стоит отметить, что все материалы рассчитаны на суровые условия Крайнего Севера и не деформируются даже при -50 градусов.

Доставка беседки в отдаленное ямальское село заслуживает отдельного внимания. Ее доставляли частями, общий путь транспортировки составил почти 4 тысячи километров: сначала по железной дороге, затем на барже по воде. Уже на месте специалисты занимались сборкой.

В Тарко-Сале появилось новое пространство для отдыха.

© yamal1.ru

Новый сквер появился в центральной части Тарко-Сале на пересечении улиц Мира, 50 лет Ямала и Губкина. Главным его объектом стал бюст почетному жителю и первому спикеру парламента Ямала Николаю Бабину.

© yamal1.ru

Теперь здесь есть все, что нужно для комфортных прогулок и приятного времяпровождения: современное освещение, удобные скамейки, ограждения, урны и красивые арт-объекты. Также в сквере уделили особе внимание озеленению: сохранили старые насаждения и провели дополнительные работы по высадке деревьев.

Более 13 километров линий освещения обновили в Надымском районе с начала 2024 года.

© yamal1.ru

Надымский район становится светлее. За последние годы в городе и в поселениях обустроено, заменено или отремонтировано более 40 километров линий освещения. В Надыме установлено 900 световых композиций: консоли, светодиодные гирлянды, малые архитектурные формы. Все это придает ощущение комфорта и безопасности. В этом году работу продолжили. Общая протяжённость новых линий освещения в муниципалитете в 2024 году составила более 13 километров. Большая часть из них — в городе.

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

В рамках крупных проектов строительства и благоустройства освещением обеспечены участки дорог на улице Сенькина, на 8 проезде. Электричество запущено и на улице Зверева, где построена прогулочная зона в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Большая работа проделана и в поселениях. В Приозерном освещением обеспечили центральную аллею в рамках проекта «Уютный Ямал». 6 километров линий обновили в Лонгъюгане, установили 14 новых опор и 18 светильников. В Пангодах к зиме будет отремонтировано почти 1,3 километров линий освещения, заменено 42 опоры и 44 светильника на улицах Энергетиков, Строителей, Газодобытчиков.

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

Свой 56-й День рождения Харп встретил обновлённым. Здесь преобразились улицы, дворы и общественные пространства. Настоящим подарком всем жителям стало открытие школы после реновации, ДК Сияние Севера, новой умной площадки и путепровода, который в этом году отмечает 20-летие со дня начала строительства!

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

Сквер «Орбита» в Лабытнанги благоустроили несколько лет назад, а в уходящем сезоне тарелку ретранслятора украсила светодиодная подсветка.

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

В Ноябрьске после ремонта открыли участок дороги на проспекте Мира.

© yamal1.ru

Ремонтные работы продолжались с начала мая. За это время специалисты отремонтировали проезжую часть протяженностью 400 метров от улицы Ленина до Холмогорской, обустроили тротуары, оборудовали парковочные места и велодорожки. На этом участке проспекта Мира также появились две новые теплые остановки, которые установили вместо обычных павильонов.

© yamal1.ru

Стал доступен для проезда перекрёсток проспекта Мира и Ленина

© yamal1.ru

На проезде к седьмому почтовому отделению Ноябрьска реконструировали квартальный проезд протяжённостью почти 400 метров — от улицы Ленина до учреждения связи. Вопрос об устройстве тротуара в этом районе города неоднократно задавали горожане. Сейчас он решён. Новое дорожное полотно, освещение, современная ливнёвка, благоустройство.

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

В Муравленко завершён сезон ремонта дорог.

© yamal1.ru

Жители города уже оценили выполненные на 7 километрах дорог работы с практической стороны. Главная улица города от начала и до конца выглядит ухоженно и соответствует нормативам.

© yamal1.ru

Построены два автомобильных проезда — от Ямальской до Энтузиастов и от Новой до Губкина. Комфортно ездить по Молодёжной, где открыто двустороннее движение. Планы 2025 года не менее масштабные.Объемы ремонтов и дорожного строительства в цифрах выглядят внушительно. Например, только дорожных плит на разных участках уложено почти 4 тысячи штук. Добавьте к этому около 17 тысяч п/м бордюров и почти 5 тысяч п/м водоотводных лотков. Асфальтобетон использовался на площади около 66 тысяч м². Проложено почти 14 тысяч м² тротуаров. Установлено 197 дорожных знаков и 461 светильник. Озеленили 52 тысячи м² обочин и высадили больше 300 саженцев деревьев. Теперь по городским дорогам и улицам можно ездить и ходить без ограничений.

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

В статье использованы фото из открытых источников.

— Ямальский меридиан (№ 22)

— Ямальский меридиан (№ 21)

— Ямальский меридиан (№ 20)

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— Ямальский меридиан (№ 18)

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