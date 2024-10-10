Представлен облегченный контейнер-цистерна для перевозки и временного хранения СУГ

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Опытный образец инновационного контейнера-цистерны модели КЦ-44/1,8 типа Т50 изготовлен на базе стандартного 40-футового контейнера и предназначен для транспортировки и хранения пропана, бутана и их смесей.

Контейнер изготовлен из судостроительной стали, что обеспечивает прочностные характеристики изделия и облегчает его вес.

Вместимость цистерны составляет 44 кубических метра, способ слива-налива — нижний, температурный диапазон эксплуатации — от минус 40 °C до плюс 50 °C. Допустимая максимальная масса перевозимой продукции более 18 тонн, в загруженном состоянии вес контейнера не превышает 29,6 тонн, что позволяет осуществлять его транспортировку по автомобильным дорогам. Перевозка продукта также может производиться водным и железнодорожным транспортом.

Контейнер-цистерна прошел полный цикл испытаний, предусмотренный правилами Российского морского регистра судоходства (РМРС). По результатам испытаний предприятием получено свидетельство о соответствии контейнера-цистерны требованиям Международной конвенции по безопасным контейнерам (КБК/CSC), МК МПОГ (Международного кодекса морской перевозки опасных грузов), Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ/ADR) разрешающее его эксплуатацию.

Презентация оборудования состоялась на стенде «Импортозамещение в газовой отрасли» в рамках Петербургского международного газового форума — 2024.

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