На Колымской ГЭС проводят модернизацию распределительного устройства.

На Колымской ГЭС завершается первый этап крупного проекта по обновлению оборудования закрытого распределительного устройства (ЗРУ) с напряжением 220 кВ. ЗРУ представляют собой установки, которые принимают и распределяют электроэнергию, размещаясь в изолированных помещениях для повышения безопасности и надежности.

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Модернизация ЗРУ важна для повышения надежности работы станции и обеспечения стабильного электроснабжения региона. В рамках проекта старое оборудование заменяется на более современное, эффективное и безопасное.

На данный момент проводится реконструкция одной из ячеек ЗРУ, с заменой ключевых элементов, таких как выключатели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, которые обеспечивают безопасное прохождение электричества.

Первый этап работ завершится в декабре 2024 года, и уже в следующем месяце начнется установка современного оборудования, работающего на «элегазе» — газе, который делает эксплуатацию более безопасной.

Проект модернизации ЗРУ рассчитан до 2030 года и обеспечит надежное электроснабжение Магаданской области на долгие годы.

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