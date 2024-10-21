Обуховский завод выпустил первую партию оборудования для строительства метро в Санкт-Петербурге.

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Обуховский завод изготовил и передал первую партию оборудования для строительства метро в Санкт-Петербурге, передав компании «Метрострой Северной Столицы» первый блокоукладчик для строительства тоннелей.

В ближайшее время планируется передача еще четырех тюбингоукладчиков. Это оборудование предназначено для создания тоннелей с диаметром до 11,6 м, облицованных железобетонными блоками различных типов.

Блокоукладчик представляет собой сборную рабочую платформу с гидравлическим приводом для вращения рычага с захватом для установки тюбингов, а также с пультом управления и электрооборудованием.

Завод планирует поставить два тоннелепроходческих комплекса, два наклонных тоннельных укладчика с породопогрузочными машинами, а также 19 блокоукладчиков для тоннелей разного диаметра.

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