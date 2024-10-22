Загорский трубный завод установил новый вал диаметром 900 мм.

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Загорский трубный завод продолжает активно расширять ассортимент производимой продукции, что требует постоянной модернизации производства, сообщил журналу «Металлоснабжение и сбыт» директор по технологии ЗТЗ Александр Афанасьев.

«Современные условия на рынке сложные — проекты, которые реализуются сейчас и планируются в ближайшем будущем, предъявляют всё более строгие требования. Повышаются рабочие давления в трубопроводных системах, что ведёт к необходимости использования труб с более высокими классами прочности, вплоть до К70 (например, для проекта „Сила Сибири — 2“) и с более толстыми стенками», — отметил Афанасьев. Производство этих труб станет возможным благодаря новому валу диаметром 900 мм.

По его словам, решение о покупке этого вала далось нелегко — требовалась тщательная оценка экономической целесообразности с учётом перспективных проектов и запросов клиентов.

Подготовка к установке вала началась заблаговременно: проводились проверки, модернизация и усиление производственных мощностей. Все работы выполнялись специалистами завода.

Для отработки технологии формовки были выбраны пять листов класса прочности К65 толщиной 23,0 мм — это был максимально прочный материал, доступный на складе. Первую заготовку сформовали вручную, проверили параметры работы оборудования и нагрузки, внесли необходимые корректировки.

© mashnews.ru

Специалисты АСУ ДСО совместно с технологами ТЭСЦ разработали программу для автоматической работы валковой машины, адаптированную под данный типоразмер труб и класс прочности. После этого процесс формовки листового проката стал осуществляться в автоматическом режиме.

После формовки опытной партии трубные заготовки прошли все необходимые технологические этапы, и на заключительном этапе в ТЭСЦ был проведен контроль качества. По итогам проверки было установлено, что трубы полностью соответствуют нормативным требованиям по геометрическим параметрам.

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